Catapultato fuori dall’auto: grave un 26enne 

È stato catapultato fuori dall’abitacolo dell’auto impazzita sulla Statale 131, e così si è salvato dalle fiamme subito scoppiate dopo l’impatto sul terreno. In ospedale è finito un giovane di Sassari, di 26 anni, ora in ospedale al Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni: per lui la prognosi è riservata, dopo il trasferimento in codice rosso. L’automobilista viaggiava alla guida della sua Peugeot 308, in direzione del capoluogo: all’altezza di Villagreca, la frazione di Nuraminis, su un tratto di strada ancora interessato da lavori l’uomo ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata volando fuori strada, e il conducente è stato catapultato fuori dall’abitacolo: è rimasto incosciente sull’asfalto. Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio.

I soccorsi

Sono stati momenti drammatici, in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118, la polizia stradale, operai e tecnici dell’Anas. Non c’era tempo da perdere: l’automobilista è stato rianimato sul posto, prima di essere adagiato sull’Unità medicalizzata e trasportato all’ospedale Brotzu con la massima urgenza. Ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Gravi le lesioni riportate in diverse parti del corpo. Non presentava invece alcuna ustione: le fiamme non lo hanno neppure sfiorato.

Gli accertamenti

Intanto la strada è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti della polizia stradale di avviare gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’incidente, con l’obiettivo di risalire a eventuali responsabilità, mentre i vigili del fuoco provvedevano a spegnere le fiamme e a rimuovere la Peugeot. Al termine, è stata possibile la riapertura al traffico di quel tratto di Carlo Felice. Non sarebbero rimaste coinvolte altre auto nè altre persone. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Sulle cause, al momento, si fanno solo ipotesi: l’automobilista che potrebbe essere rimasto vittima di un malore o di un colpo di sonno, ma non sarebbe da escludere un guasto meccanico.

L’informativa

Tutte ipotesi possibili sono ora al vaglio della polizia stradale di Cagliari, che si è mossa anche alla ricerca di eventuali testimonianze utili per ricostruire l’accaduto. Dopo la messa in sicurezza, la strada è stata riaperta al traffico. Nella mattinata di ieri, ultimati gli accertamenti, gli investigatori hanno inviato un’informativa alla Procura.

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