«Così è impossibile difendersi, sembra che ci sia una presunzione di colpevolezza nei nostri confronti»: Ciro Grillo scuote la testa e commenta, dopo le parole del procuratore Gregorio Capasso. Il figlio di Beppe Grillo, i suoi amici e coimputati, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, ascoltano il pubblico ministero seduti nell’ultimo banco dentro l’aula Filippo Orecchioni, la più grande del palazzo di giustizia di Tempio. Camicia bianca, eleganti, sembrano studenti universitari che attendono l’esame. Per il figlio del fondatore dei 5 Stelle è la prima volta in tre anni di udienze e Grillo Jr decide di parlare: «Sono innocente. Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa». Nell’edificio il caldo è insopportabile, non funzionano i condizionatori, e infatti alle 17 il processo sarà sospeso. Ma per Ciro Grillo, per Capitta e Lauria (l’altro imputato, Francesco Corsiglia non è presente in aula) oltre al caldo sono insostenibili anche le argomentazioni del pm. Il procuratore di Tempio ha iniziato a tirare le somme del processo sulla violenza sessuale di gruppo del 17 luglio 2019, avvenuta nella villetta dei Grillo, a Porto Cervo, ai danni di una studentessa di poco più di vent’anni. Capasso non ha dubbi, l’istruttoria ha detto che i quattro giovani sono responsabili dello stupro.

«Credo nella giustizia»

Il pm davanti ai giudici (Marco Contu, presidente, Marcella Pinna e Alessandro Cossu) arriva alla sintesi di una vicenda lunga sei anni: «Guardiamo gli atti, usiamo la logica. Perché la vittima avrebbe dovuto dire agli amici, subito dopo i fatti, di essere stata violentata? Lo fa, lo dice a tre persone a lei vicine, lo dice subito. Era ubriaca, tutti ne erano consapevoli. La ricostruzione della ragazza è provata, i fatti smentiscono invece gli imputati». Capasso ha messo in fila tre fatti, secondo lui tutti provati: la violenza sessuale di Corsiglia sulla ragazza, prima in camera da letto e poi in bagno, quindi lo stupro di gruppo. La violenza contestata ai quattro sarebbe avvenuta dopo che la ragazza, alle 9 di mattina del 17 luglio di sei anni fa, viene costretta a bere un mix di vodka e limonata. La vittima era a digiuno e già alticcia, sostiene Capasso, ed è stato il colpo di grazia. Il procuratore parla di un “beverone” che, dice, a volte si prepara con sostanze stupefacenti. I tre ragazzi sono scossi, si agitano, sollevano gli occhi al cielo. Antonella Cuccureddu e Mariano Mameli, difensori di Corsiglia e Capitta commentano: «Droga nella bottiglia? Un tema mai entrato nelle indagini e privo di fondamento». Ciro Grillo crolla quando il pm parla della pillola del giorno dopo assunta dalla vittima due giorni dopo le violenze, si mette le mani in faccia e singhiozza. Poco prima aveva detto: «Sono praticante legale, ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo. Ma non so se con tutto questo riuscirò a fare l’avvocato». Oggi conclude il pm, poi sarà il turno delle parti civili. Afa permettendo.

