Un altro dramma in piscina, annega una bambina di 8 anni  

Cosenza. Ieri pomeriggio a Rende, nella piscina del Parco acquatico “Santa Chiara”, ha perso la vita una bambina che avrebbe festeggiato i 9 anni a ottobre. Secondo quel poco che si è appreso la bambina giocava in acqua quando, forse per via di un malore, è annegata. A una settimana dalla morte del bimbo caduto in piscina a Castrezzato, Bergamo, e il suicidio del bagnino finito sotto indagine dopo l’episodio, ieri un’altra tragedia. La piccola è stata soccorsa immediatamente da un paramedico, che era in piscina in un momento di libertà dal servizio. Appena si è reso conto della situazione l’uomo ha adagiato la piccola a bordo vasca e ha cominciato a rianimarla in attesa dell’ambulanza. Ma il cuore della bambina non ha ripreso a battere e i medici al loro arrivo non hanno potuto che constatare il decesso. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, che stanno seguendo l’indagine, la polizia ed il Pm di turno, che ha aperto un fascicolo, in queste ore conferirà l’incarico dell’autopsia e intanto ha disposto il sequestro della struttura. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri starebbero anche facendo controlli e verifiche sull’eventuale presenza nella struttura di un defibrillatore e, in caso affermativo, del perché non sia stato utilizzato. Alla scena hanno assistito numerosi bagnanti che si trovavano in acqua o a bordo piscina, in cerca di refrigerio dal gran caldo che si registra anche nel Cosentino. Ma quello che doveva essere un momento di svago si è tramutato in pochi attimi in un pomeriggio drammatico. Molti degli avventori del parco acquatico sono usciti sotto choc dalla struttura. Alcuni di loro saranno sentiti nelle prossime ore dagli investigatori per riferire quello che hanno visto, prima e dopo il malore della bambina.

RIPRODUZIONE RISERVATA