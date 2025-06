Zone interne, scontro Regione-Governo 

Una nuova guerra politica si combatte sull’asse Cagliari-Roma. Il casus belli riguarda le zone interne, le cui politiche di gestione, visto che desertificazione demografica e carenza di servizi sono emergenze globali, vengono decise attraverso un Piano nazionale ad hoc, chiamato Psnai. A pagina 45 del documento si fa riferimento «allo spopolamento irreversibile» che per la Giunta sarda suona a «dichiarazione di morte».

Cosa c’è scritto

È di marzo 2025 la pubblicazione del Psnai. La Regione non spiega come mai soltanto adesso abbia deciso di accendere i fari sul Piano. Il paragrafo contestato è l’Obiettivo 4, “Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile”. Si legge: «Un numero non trascurabile di aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa». Ovvero, «popolazione di piccole dimensioni, in forte declino, con accentuato squilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni, oltre che basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività». Per il Governo, queste zone «non possono invertire la tendenza ma nemmeno è possibile abbandonarle a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita». Quindi, «ogni Comune deve potersi dotare di competenze e strumenti adatti a ottenere gli obiettivi specifici». Soprattutto per «limitare lo spopolamento e rendere questi territori attraenti per i giovani».

La replica

Todde ha reagito così: «Mentre il Governo parla di “declino irreversibile”, noi scegliamo un’altra strada: quella del rilancio, non dell’abbandono. Una via di vita, non di eutanasia. Come Regione abbiamo scelto di investire. Lo abbiamo fatto con il Fondo unico per i Comuni. Lo facciamo oggi con 40 milioni per le imprese nei centri sotto i 3.000 abitanti; con nuovi accordi di programma per migliorare i servizi locali, in un’ottica di programmazione territoriale partecipata. Semplifichiamo i contributi per ogni nuovo nato o adottato nei municipi sotto i 5.000 abitanti. E continuiamo a investire: oggi (ieri, ndr) abbiamo inaugurato un nuovo centro per l’impiego a Samugheo. La Giunta ha indicato il Centro regionale di programmazione come Autorità responsabile per le Aree interne, con il compito di guidare l’intero ciclo delle strategie».

