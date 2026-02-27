VaiOnline
Moda.
28 febbraio 2026 alle 00:56

«Caro Michele Bravi, questa lettera è per te» Così Antonio Marras celebra e veste l’artista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il messaggio di Antonio Marras per Michele Bravi comincia così: «Caro Michele, questa lettera è per te». Mentre Sanremo ammira i look ricercati, mai banali, del cantautore umbro, vestito di tutto punto al Festival, dov’è in gara col brano “Prima o poi”, proprio da Marras, e a Milano la fashion week procede a passo spedito verso le ultime sfilate, lo stilista algherese trova il tempo per rivolgere un pensiero all’amico-cliente-testimonial.

«È vero che la notte non dormo mai, che il mio cane non smette di abbaiare, che canto le canzoni degli altri e non so neppure l’ultima volta che ho fatto la spesa e ascolto sempre Battisti», scrive Marras parafrasando “Prima o poi” nella lettera ideale inviata a Bravi, «ma scorrendo le tue foto ti vedo sempre diverso e sempre uguale. Dovresti vergognarti se dopo tanti anni vengo a cercarti e non smetti di mancarmi, ma sono sempre felice di vestirti. Tuo Antonio». E il pubblico schierato all’Ariston e davanti al piccolo schermo ringrazia.

Oltreché valorizzare le performance dell’artista, il taglio sartoriale e l’attenzione al dettaglio delle creazioni di Marras hanno permesso a Bravi di conquistare i primi posti della classifica dei “meglio vestiti” a Sanremo. Per l’altra classifica, quella della vittoria, servirà altro. Ma intanto il suo stile è già andato a podio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 