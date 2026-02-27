«Caro Michele Bravi, questa lettera è per te» Così Antonio Marras celebra e veste l’artista 

Il messaggio di Antonio Marras per Michele Bravi comincia così: «Caro Michele, questa lettera è per te». Mentre Sanremo ammira i look ricercati, mai banali, del cantautore umbro, vestito di tutto punto al Festival, dov’è in gara col brano “Prima o poi”, proprio da Marras, e a Milano la fashion week procede a passo spedito verso le ultime sfilate, lo stilista algherese trova il tempo per rivolgere un pensiero all’amico-cliente-testimonial.

«È vero che la notte non dormo mai, che il mio cane non smette di abbaiare, che canto le canzoni degli altri e non so neppure l’ultima volta che ho fatto la spesa e ascolto sempre Battisti», scrive Marras parafrasando “Prima o poi” nella lettera ideale inviata a Bravi, «ma scorrendo le tue foto ti vedo sempre diverso e sempre uguale. Dovresti vergognarti se dopo tanti anni vengo a cercarti e non smetti di mancarmi, ma sono sempre felice di vestirti. Tuo Antonio». E il pubblico schierato all’Ariston e davanti al piccolo schermo ringrazia.

Oltreché valorizzare le performance dell’artista, il taglio sartoriale e l’attenzione al dettaglio delle creazioni di Marras hanno permesso a Bravi di conquistare i primi posti della classifica dei “meglio vestiti” a Sanremo. Per l’altra classifica, quella della vittoria, servirà altro. Ma intanto il suo stile è già andato a podio.

