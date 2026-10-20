Caro carburanti, 430 milioni dal ministero 

Per l’autotrasporto, in difficoltà a causa del caro carburanti, il ministero dei Trasporti ha annunciato lo sblocco di 430 milioni di euro già stanziati a livello nazionale. Oltre a un’attenzione specifica alla Sardegna e alle altre isole per sostenere l’intermodalità e i collegamenti marittimi. Emergenze a cui il ministero lavora da settimane. Lo fa sapere il deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna Alberto Di Rubba, anche in risposta alla lettera con cui l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, sollecitava il ministro Matteo Salvini su questi temi. La notizia arriva nel giorno in cui il Governo promette fino a un miliardo di euro per placare le proteste degli autotrasportatori nel Mezzogiorno.

«Lavoro avviato»

Il lavoro su questi punti, conferma Di Rubba, è stato «avviato già da un pezzo con interlocuzioni dirette con gli operatori e le associazioni di categoria, che dimostra quanto il Governo abbia ben presenti le esigenze dei territori insulari». Anzi, «sorprende che l’assessora Manca, impegnata a sollecitare risposte attraverso lettere e dichiarazioni sulla stampa, non ne fosse a conoscenza». Ora, ha aggiunto, «c’è la necessità di affrontare anche a livello europeo le conseguenze di una transizione ecologica che, in nome dell'ideologia ambientalista, rischia di scaricare nuovi costi sulle imprese e sui territori insulari». La Sardegna deve fare la sua parte. E sarebbe interessante capire «se la maggioranza regionale sia disposta a prendere le distanze da quelle politiche ambientali». D’altra parte, ricorda Di Rubba, «sulla continuità territoriale abbiamo già assistito alle difficoltà della Regione nella gestione della rotta Alghero–Milano Linate, con gare andate deserte e la necessità di un intervento ministeriale per garantire la prosecuzione del servizio fino al 31 gennaio 2027».

Biglietti agevolati

Di questi problemi si è occupato anche l’ex presidente del Consiglio regionale, oggi consigliere comunale ad Alghero, Michele Pais, anche lui della Lega. Ieri, a quattro giorni dalla scadenza del 24 ottobre, Ita Airways ha riaperto le prenotazioni dei voli tra Fertilia e Linate. Ma inizialmente, ha denunciato Pais, non erano disponibili online le tariffe agevolate per la continuità territoriale, acquistabili «solo presso agenzie di viaggio (con maggiorazione di diritti) e call center». Pais ha parlato di «corsa contro il tempo» da parte della compagnia, cui il consigliere leghista ha espresso «un ringraziamento» per l’impegno a superare i problemi. E in serata ancora Pais ha comunicato che «sono stati pubblicati i voli in continuità territoriale Alghero - Milano».

I blocchi nelle strade

Per quanto riguarda le proteste dei camionisti, ieri il Governo ha promesso di arrivare a oltre un miliardo di euro di stanziamenti per contribuire ad arginare gli aumenti dei costi del settore: ma i blocchi degli autotrasportatori vanno avanti in Calabria, Puglia e Campania. Revocano il fermo, invece, i tir siciliani. Salvini ha comunicato alle associazioni di categoria che l’intenzione dell’esecutivo è «sbloccare un miliardo abbondante di risorse, che per motivi burocratici erano e sono ancora bloccate, e cercare altri 100-150 milioni di risorse aggiuntive», almeno come «prima risposta» alle difficoltà attuali.

RIPRODUZIONE RISERVATA