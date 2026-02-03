Carnevale, festa e sfilate col gran ritorno dei carri e il rogo di Re Cancioffali  

Dopo una ventina d’anni, Cagliari riavrà i carri allegorici nelle sfilate di carnevale. È una delle tante particolarità della festa ormai pronta a ripetersi nelle principali strade del capoluogo fino a domenica 22.

«Sarà un’edizione ricca di novità», ha anticipato Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura. Una, sostanziale, riguarda il tradizionale rogo di Cancioffali: «Si è deciso di farlo al Villaggio Pescatori, per trovare un’area in sicurezza. Ed è bello farlo lì perché, visti i danni provocati dal ciclone Harry, la città potrà mostrare solidarietà a Giorgino col carnevale».

L’organizzazione

Il carnevale cagliaritano è organizzato da cinque gruppi: Viking Group, anche capofila, Il Crogiuolo, Tra Parola e Musica, Vespa Club Cagliari e Villaggio Pescatori. Nelle scorse settimane si sono tirate fuori due realtà storiche, Sa Ratantira Casteddaia e Asc Senza Confini del Rione Marina, che hanno contestato il bando comunale (da 22mila euro, più altri 10mila per gli eventi collaterali) e il programma.

«Dopo la prima riunione ci siamo rivisti a lungo con le due associazioni lunedì», segnala Chiappe. «Hanno spiegato le difficoltà e le incomprensioni sull’organizzazione, le ho invitate a unirsi all’ultimo: la speranza è che partecipino, sarebbe un valore aggiunto per la città».

Il percorso

Si parte Giovedì Grasso (12 febbraio) dalle 18 nei quartieri storici, con circa 200 figuranti per la Ratantira. Domenica 15 il ritorno dei carri, dalle 17.30 in via San Paolo: il corteo toccherà (altra novità) viale Sant’Avendrace, Is Mirrionis e San Michele. Il 17, Martedì Grasso, dalle 17 si sfila in piazza del Carmine, piazza Yenne, via Manno, viale Regina Margherita e via Roma.

Infine, domenica 22, rogo di Cancioffali e Pentolaccia a Giorgino. «Ci saranno tanti giochi per bambini, oltre a una grande zeppolata: credo sia il modo migliore per fare un gran carnevale», afferma Mariano Strazzeri, presidente del comitato di quartiere Villaggio Pescatori.

Le attività

Fra i tanti eventi collaterali – che prevedono proiezioni, spettacoli e attività per bambini – anche la 18ª edizione della Vespiglia, domenica 22 dalle 10.30 in via Azuni. «È il posto più bello dove farla, uno spettacolo che è un’allegra rivisitazione della Sartiglia», commenta Maurizio Vannini, presidente Vespa Club Cagliari.

«Saranno due settimane di festeggiamenti, di cui la città ha bisogno: siamo felici di regalare ai cittadini musica e sorrisi», ha detto Marta Mereu, presidente della commissione Cultura.

