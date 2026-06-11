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Poetto.
12 giugno 2026 alle 00:29

Carenza di parcheggi, via ai lavori per aprire lo sterrato  

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Va avanti l’iter per l’apertura dell’area parcheggi che sarà ricavata al Poetto davanti al Lido Mediterraneo in uno degli sterrati.

I posteggi erano già previsti nel piano di riqualificazione del lungomare, ma si è deciso di aprirli in anticipo in modo da sopperire alla mancanza di aree di sosta nel tratto quartese del lungomare. I posti dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane quando aumenterà sensibilmente il flusso di bagnanti, peraltro già numerosi. Lo spiazzo che sarà delimitato e reso fruibile accoglierà un centinaio di auto.Nell’attesa è soprattutto nel fine settimana che si presenta il problema della carenza di parcheggi, tanto che molti bagnanti sono costretti a migrare verso altri lidi.

Il problema parcheggi riguarda anche la zona di Mari Pintau dove come ogni anno, nelle prossime settimane saranno intensificati i controlli degli agenti della Polizia locale per scongiurare il rischio di incidenti dovuti alla presenza di auto in sosta a bordo strada e anche in curva. Come annunciato, slitta invece alla prossima stagione l’istituzione del numero chiuso nella spiaggia che anche quest’anno ha ottenuto il riconoscimento della bandiera blu. È allo studio infatti il piano di gestione che dovrà essere approvato dalla Regione, si spera entro la fine dell’anno e senza questo non è possibile prevedere un numero chiuso nella spiaggia di Mari Pintau.

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