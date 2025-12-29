Capodanno in centro, viabilità stravolta 

I tre giorni del Capodanno diffuso portano anche altrettanti giorni di rivoluzione della viabilità. L’allestimento per gli spettacoli, soprattutto del palco in piazza Yenne per l’esibizione di Mimì Caruso, Giusy Ferreri e Myss Keta, è in dirittura d’arrivo, mentre l’ordinanza e i cartelli con le varie restrizioni sono già presenti.

Dalle 18 di oggi, sino al pomeriggio di giovedì, scattano i divieti di transito e sosta in diverse strade del centro storico fra Castello, Marina e Stampace: misure, spiega il Comune, per «garantire la sicurezza di tutti e rendere la notte di Capodanno una festa diffusa, serena e partecipata».

Stop al parcheggio

I divieti di sosta sono validi dalle 18 di oggi alle 16 di giovedì 1. Riguardano le seguenti strade: via Sassari nel tratto fra piazza del Carmine e il Corso, via Mameli nel tratto fra via Sassari e il Largo, via Angioy, via Crispi, l’intero largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Roma lato portici nel tratto fra il Largo e piazza Amendola, via Sardegna nel tratto fra il Largo e via Napoli, via del Mercato vecchio, via Sicilia nel tratto fra via Baylle e via Napoli, via Dettori, via e piazzetta Savoia, via Baylle e via Santa Croce. In via de Candia restrizione dalle 18 di oggi alle 6 del giorno di Capodanno.

Non si potrà parcheggiare su entrambi i lati, con rimozione forzata.

Divieti di transito

Niente auto dalle 7 di domani, mercoledì 31, alle 16 di giovedì 1 in via Sardegna (tra il Largo e via Napoli), via del Mercato vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via e piazzetta Savoia, via Baylle e via Manno.

Sempre dalle 7 di domani, sino a fine spettacolo (e dopo la pulizia delle strade), divieto di transito in via Sassari (tra via Mameli e il Corso), via Mameli (tra via Sassari e il Largo), via Angioy, via Crispi, piazza Yenne e il Corso (fra il Largo e via Maddalena). In via Santa Croce è dalle 16 di domani sempre sino alla fine dello spettacolo.

In via Roma (lato portici, fra il Largo e piazza Amendola) divieto di transito dalle 14 di domani alle 2 della notte fra il 31 e l’1, nel Largo da oggi ore 21 a giovedì ore 16 nel senso di percorrenza da via Roma a piazza Yenne (ossia a salire) e in quello opposto da domani ore 7 a fine spettacolo. In via de Candia dalle 16 di domani alle 6 dell’1.

Le altre modifiche

Svolta obbligata a sinistra in via Azuni, incrocio con via Santa Margherita, dalle 7 di domani a fine spettacolo. Con gli stessi orari senso di marcia invertito in via Sassari, fra via Mameli e piazza del Carmine.

Svolta obbligata a destra, dalle 7 di domani sino a fine spettacolo, in via Mameli all’incrocio con via Sassari, via Malta sempre all’intersezione con via Sassari e (dalle 16 di domani alle 6 dell’1) e via Lamarmora all’incrocio con via dei Genovesi. Direzione obbligatoria diritto in via dei Genovesi all’incrocio con via Santa Croce (dalle 16 di domani sino a fine spettacolo) e via Bastione di Santa Caterina incrocio con via dei Genovesi dalle 16 di domani alle 6 dell’1. Senso vietato in via dei Genovesi all’incrocio con via Porcell dalle 16 di domani sino a fine spettacolo.

Gli anni scorsi in tanti pensavano che i cartelli valessero solo il 31 sera: il carro attrezzi non ha fatto sconti, e non li farà neanche ora. Col rischio di dover riprendere l’auto al deposito di viale Monastir e pagare l’inevitabile multa.

