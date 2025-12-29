VaiOnline
L’ordinanza.
30 dicembre 2025 alle 00:34

Capodanno in centro, viabilità stravolta 

Divieti di transito e cambio dei sensi di marcia per organizzare gli spettacoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I tre giorni del Capodanno diffuso portano anche altrettanti giorni di rivoluzione della viabilità. L’allestimento per gli spettacoli, soprattutto del palco in piazza Yenne per l’esibizione di Mimì Caruso, Giusy Ferreri e Myss Keta, è in dirittura d’arrivo, mentre l’ordinanza e i cartelli con le varie restrizioni sono già presenti.

Dalle 18 di oggi, sino al pomeriggio di giovedì, scattano i divieti di transito e sosta in diverse strade del centro storico fra Castello, Marina e Stampace: misure, spiega il Comune, per «garantire la sicurezza di tutti e rendere la notte di Capodanno una festa diffusa, serena e partecipata».

Stop al parcheggio

I divieti di sosta sono validi dalle 18 di oggi alle 16 di giovedì 1. Riguardano le seguenti strade: via Sassari nel tratto fra piazza del Carmine e il Corso, via Mameli nel tratto fra via Sassari e il Largo, via Angioy, via Crispi, l’intero largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Roma lato portici nel tratto fra il Largo e piazza Amendola, via Sardegna nel tratto fra il Largo e via Napoli, via del Mercato vecchio, via Sicilia nel tratto fra via Baylle e via Napoli, via Dettori, via e piazzetta Savoia, via Baylle e via Santa Croce. In via de Candia restrizione dalle 18 di oggi alle 6 del giorno di Capodanno.

Non si potrà parcheggiare su entrambi i lati, con rimozione forzata.

Divieti di transito

Niente auto dalle 7 di domani, mercoledì 31, alle 16 di giovedì 1 in via Sardegna (tra il Largo e via Napoli), via del Mercato vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via e piazzetta Savoia, via Baylle e via Manno.

Sempre dalle 7 di domani, sino a fine spettacolo (e dopo la pulizia delle strade), divieto di transito in via Sassari (tra via Mameli e il Corso), via Mameli (tra via Sassari e il Largo), via Angioy, via Crispi, piazza Yenne e il Corso (fra il Largo e via Maddalena). In via Santa Croce è dalle 16 di domani sempre sino alla fine dello spettacolo.

In via Roma (lato portici, fra il Largo e piazza Amendola) divieto di transito dalle 14 di domani alle 2 della notte fra il 31 e l’1, nel Largo da oggi ore 21 a giovedì ore 16 nel senso di percorrenza da via Roma a piazza Yenne (ossia a salire) e in quello opposto da domani ore 7 a fine spettacolo. In via de Candia dalle 16 di domani alle 6 dell’1.

Le altre modifiche

Svolta obbligata a sinistra in via Azuni, incrocio con via Santa Margherita, dalle 7 di domani a fine spettacolo. Con gli stessi orari senso di marcia invertito in via Sassari, fra via Mameli e piazza del Carmine.

Svolta obbligata a destra, dalle 7 di domani sino a fine spettacolo, in via Mameli all’incrocio con via Sassari, via Malta sempre all’intersezione con via Sassari e (dalle 16 di domani alle 6 dell’1) e via Lamarmora all’incrocio con via dei Genovesi. Direzione obbligatoria diritto in via dei Genovesi all’incrocio con via Santa Croce (dalle 16 di domani sino a fine spettacolo) e via Bastione di Santa Caterina incrocio con via dei Genovesi dalle 16 di domani alle 6 dell’1. Senso vietato in via dei Genovesi all’incrocio con via Porcell dalle 16 di domani sino a fine spettacolo.

Gli anni scorsi in tanti pensavano che i cartelli valessero solo il 31 sera: il carro attrezzi non ha fatto sconti, e non li farà neanche ora. Col rischio di dover riprendere l’auto al deposito di viale Monastir e pagare l’inevitabile multa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 