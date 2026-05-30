VaiOnline
Decimomannu.
31 maggio 2026 alle 00:30

Caos strade, insulti sui social alla sindaca 

L’amministrazione nel mirino per i cantieri che hanno stravolto la viabilità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Si può dissentire senza umiliare. Si può criticare senza insultare. Ed è questo il modo di fare politica in cui continuerò a credere». Con queste parole Monica Cadeddu, sindaca di Decimomannu, ha scelto di rompere il silenzio e rispondere frontalmente agli attacchi, non solo politici ma anche personali, che l’hanno vista coinvolta nelle ultime ore.

Da giovedì mattina il paese si è trasformato in un vero e proprio cantiere aperto per la radicale rivisitazione della viabilità urbana. Tra sensi unici appena istituiti, transenne e cartelli freschi di vernice, l'impatto sul quotidiano è stato immediato e non sono mancate le accese lamentele di residenti e commercianti.

Il muro contro muro

Il fulcro della discordia è via Nazionale, l’arteria principale del paese, un tempo nevralgico punto di passaggio e oggi cuore della contesa. Qui l’istituzione di un senso unico di marcia in un breve tratto ha letteralmente spaccato in due la comunità.

Se alcuni cittadini vedono il cambiamento come un’opportunità di ammodernamento, la maggioranza dei negozianti è sul piede di guerra, logorata dal timore di un drastico calo delle vendite nei prossimi mesi: «Così saremo costretti a chiudere», sussurrano disperati tra le botteghe, dove lo scetticismo per il futuro si mescola alla rabbia per una «decisione calata dall’alto» che rischia, a loro dire, di desertificare il commercio locale.

Il fattore “fake”

Il dibattito, però, ha rapidamente superato i confini del confronto civile e della legittima critica politica, esondando sulle piazze digitali e assumendo contorni talvolta violenti. Sulla pagina Facebook “Decimo Libera: libertà di opinione con rispetto reciproco”, il nome del gruppo è diventato un paradosso: lo scontro è degenerato in insulti personali.

Un utente, firmato Marco Lecca, ha pubblicato l’immagine denigratoria di un asino con la fascia tricolore. Un attacco mirato alla prima cittadina, subito supportato da alcuni profili fake (come “Il satiro dei due fiumi”) spuntati da qualche settimana proprio per soffiare sul fuoco del malcontento e alimentare la polemica anonima.

La replica

La risposta di Monica Cadeddu è arrivata come una netta rivendicazione di dignità istituzionale e umana: «Dietro una fascia c’è sempre una persona che dedica tempo e responsabilità a una comunità. Amministrare significa valutare priorità collettive. A volte una decisione non coincide con ciò che si desidera, ma trasformare il dissenso in insulto significa confondere il dialogo con la pretesa».

Cadeddu ha poi cercato di rassicurare sul piano tecnico, ricordando che i tanto criticati “allungamenti” stradali sono minimi e che i parcheggi aumenteranno: «Serve pazienza. Superato lo shock iniziale, avremo meno ingorghi. Se non funziona? Torneremo indietro».

La solidarietà

In un clima così esasperato, un importante segnale di distensione è arrivato dall’opposizione. Leopoldo Trudu, avversario politico della sindaca, è stato l’unico a condannare pubblicamente il gesto: «Mai si deve arrivare a offendere chi dedica il proprio tempo alla comunità. Le offese gratuite non fanno parte della nostra cultura».

La “fase sperimentale” è appena iniziata, ma la sfida più complessa sarà riportare il rispetto civile tra le vie del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 
Cristina Cossu
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais