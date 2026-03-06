VaiOnline
San Gavino.
07 marzo 2026 alle 00:26

Cantiere in via Santa Severa: nuova pavimentazione in granito 

Dopo mesi di attese e di continui rinvii finalmente hanno preso il via i lavori in due vie di fondamentale importanza nel paese. Lo evidenzia il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «Dopo due mesi di fermo cantiere a causa delle piogge invernali persistenti, finalmente, i lavori sulla via Santa Severa (e Convento) sono ripresi. In questa fase iniziale si sta realizzando la nuova pavimentazione in granito. Così sarà sostituito l'asfalto esistente e sarà resa omogenea la strada. Verranno previste anche delle soluzioni per rendere più sicuro l'accesso dei bambini nella scuola delle suore». In questo modo si metterà fine a una situazione di disagio che va avanti da anni e che ha creato non pochi problemi sia alla circolazione delle auto che alle persone. Il finanziamento regionale di 300mila euro è stato richiesto dalla precedente amministrazione e l’attuale giunta comunale aveva poi approvato il progetto per la riqualificazione di via Convento e via Santa Severa e soprattutto in quest’ultima strada i disagi sono notevoli anche per la presenza della scuola dell’infanzia delle suore del Cenacolo. La durata prevista dei lavori è di 60 giorni.

«Questo intervento – aggiunge il sindaco Stefano Altea - si inserisce in una serie di lavori che vedono sia il miglioramento delle strade che della segnaletica in ottica di maggiore sicurezza e ordine. In questo mese di marzo sono tanti i lavori in programma che stanno per partire, su tutti l'ecocentro e il parco Rolandi, molto sentiti dalla popolazione».

Roberto Carta