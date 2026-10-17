Cantiere a rilento tra le macerie, demolita la scala 

Il mercato di San Benedetto non riaprirà nel 2027. A certificare lo slittamento è il Dup: tra conclusione dei lavori, collaudo, bando e assegnazione delle concessioni, bisognerà attendere il 2028. Un orizzonte ancora lontano, mentre sul cantiere i progressi restano difficili da intravedere.

In piedi sono rimaste soltanto le due facciate lungo via Francesco Cocco Ortu e via Tiziano. Negli ultimi giorni è stata demolita anche la scala metallica che si ergeva nel vuoto, in mezzo alle macerie. Verso via Pacinotti si accumulano intanto i detriti, mentre all’interno dell’area recintata si vedono alcuni mezzi e, durante la settimana, pochi operai al lavoro. «Stanno spostando le macerie, ma il grosso non è ancora iniziato», osserva Cristian De Amicis, dalla sua edicola con vista fronte cantiere. Poi, con una battuta che restituisce tutta l’esasperazione di chi assiste da mesi a questo scenario, aggiunge: «Ci vorrebbe una squadra di cinesi. Loro sì che nel corso di poche notti avrebbero ultimato i lavori». Intanto, per i boxisti del mercato provvisorio di piazza Nazzari, restan o le incognite sul futuro. Giovedì 22 i rappresentanti dei concessionari incontreranno l’amministrazione comunale per fare il punto su problemi, necessità e prospettive, nella speranza di ottenere risposte più chiare.

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