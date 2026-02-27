Canta Sanremo che ti passa la noia Come da copione la seratona delle cover si trasforma in un grande show-karaoke 

Finalmente, lo show. La serata delle cover parte con slancio, dopo qualche soddisfazione dagli ascolti, e rende perdonabile l’inconcludenza di Alessandro Siani, il mister X di cui non si sentiva il bisogno, e il minimo spazio riservato a Bianca Balti. Parte Laura Pausini – vestita di pelle nera, occhiali a maschera con i brillantini e guanti fuxia - sulle note gridate di “Immensamente” di Umberto Tozzi, “Io Canto” di Riccardo Cocciante e “Ritorno ad Amare” di Biagio Antonacci, dal nuovo album “Io Canto 2”. Poi Bianca Balti, al ritorno dal 2025: «Ma sembra un giorno. E si vede dai miei capelli!», sorride la top model, l’anno scorso calva dopo la chemioterapia per il cancro.

Via ai duetti

La buttano (troppo) in caciara Elettra Lamborghini e le Las Ketchup con “Aserejé” che ci tormentò nel 2002. Urlano Fabrizio Moro ed Eddie Brock, non colpiscono Mara Sattei e il rapper Mecna (anche se lui, speriamo di vederlo l’anno prossimo tra i Big). Patty Pravo saluta Ornella Vanoni sulle note di “Ti lascio una canzone”, brano senza tempo di Gino Paoli, assieme al primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko. Per Levante e Gaia girl power con “I Maschi” di Gianna Nannini, con tanto di bacio appassionato mentre “casualmente” la ripresa si allarga fino ad annacquarlo. Ma ai social niente sfugge. Malika Ayane fa cantare (male) Claudio Santamaria mentre “Occhi di Gatto” di Cristina D'Avena con le Bambole di pezza porta finalmente il vero rock all’Ariston. Stratosferica cover di Dargen D'Amico che trasforma in una canzone antimilitarista “Su di noi” di Pupo, con Fabrizio Bosso alla tromba. A trovare un difetto, i mai negati legami di Pupo con la Russia. Tommaso Paradiso con gli Stadio ricorda il grande Lucio Dalla, meno incisivi Fiorella Mannoia in “Domani è un Altro Giorno” con Michele Bravi. E poi il vero Mister X, colpo di scena: Gianni Morandi sul palco con Tredici Pietro per “Vita”. Bellissimi. Tra i migliori Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas, e Francesca Fagnani gioca con Fulminacci in “Parole parole”: «Che belva sei». Che bomba Tullio De Piscopo, maestro di LDA & Aka 7even in “Andamento lento”. Dimenticabile Raf con i The Kolors, e la Milano che ci piace è quella celebrata da J-Ax con Ligera County Fam alias Cochi, Paolo Rossi, Paolo Jannacci e Ale e Franz in “E la vita, la vita”: «Ciao Renato». Non deludono Ditonellapiaga con Tony Pitony in versione musical in “The lady is a tramp” e “Ba ba baciami piccina”. Sorprendenti Enrico Nigiotti con Alfa in “En e Xanax”, poco entusiasmanti in una serata in cui vogliamo cantare Serena Brancale con Gregory Porter e Delia per “Besame mucho”. Un po’ “tutti quanti voglion fare jazz” Sayf, che porta sul palco la mamma, con Alex Britti e Mario Biondi. Italian Bowie con Francesco Renga con Giusy Ferreri, commuove Arisa che canta Mimì e il femminismo con Il Coro Teatro Regio di Parma. Problemi tecnici per Samurai Jay che ospita (ma perché?) Belén Rodríguez con giarrettiera di cristalli e Roy Paci omaggiando un incolpevole Zucchero, e poi Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Fedez & Masini con Stjepan Hauser, Ermal Meta con Dardust, Nayt con Joan Thiele ricordando De Andrè, Luchè con Gianluca Grignani, Chiello con il pianista Saverio Cigarini (e Morgan?) e infine Leo Gassmann con Aiello.

Il prof Vincenzo

Dopo la bufera, il dietrofront e la riconferma, Vincenzo Schettini alla fine, per parlare di dipendenze giovanili, sul palco ci sale. Il professore influencer pugliese, insegnante di fisica, negli ultimi giorni era finito nel mirino delle polemiche per i suoi metodi poco ortodossi. Ed è il motivo per cui la Rai lo conferma: «Proprio Schettini è stato protagonista negli ultimi giorni di una polemica legata al suo lavoro di insegnante e le sue attività sui social».

Luna Rossa

Il momento sportivo è dedicato tutto alle regate. L'America’s Cup Partnership ha annunciato di aver assegnato in esclusiva alla Rai i diritti media in chiaro per l'Italia della Louis Vuitton America's Cup. E Max Sirena, cagliaritano d’adozione, del team Luna Rossa, spiega che «le regate saranno un momento per avvicinare il pubblico alla vela. Si svolgeranno tra Cagliari e Napoli. Grazie alla Rai e a chi ha lavorato a questo momento importante del 2027. Buon vento a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA