Cani pericolosi lasciati liberi «Più controlli» 

È di nuovo allarme per i cani potenzialmente pericolosi che girano senza custodia nel territorio, sia in centro che nel litorale. L’ultima segnalazione è di qualche giorno fa nella zona di Sant’Andrea dove un paio di pastori maremmani gironzolavano liberi creando apprensione tra i residenti della zona. Uno di questi, scavalcando una recinzione, è entrato nel cortile di un’abitazione. L’inquilino, spaventato, ha allertato le forze dell’ordine dal momento poi che all’interno del suo giardino si trovavano dei gatti.

Segnalazioni per cani senza custodia sono arrivate anche dal centro, in particolare da parchi e piazze, tra cui quella di Padre Pio in viale Colombo, dove cani di grossa taglia, non vengono tenuti al guinzaglio creando problemi. Per questo si chiedono controlli da parte degli agenti della Polizia locale in modo da obbligare i proprietari a tenere i cani in modo corretto rispettando le regole e portando sempre con sé una museruola.

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