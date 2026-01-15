«Cani e gatti anziani da adottare» 

L’iniziativa si chiama “Aggiungi un posto a tavola” e punta a incentivare le adozioni di cani e gatti anziani nei rifugi della Lega nazionale per la difesa del cane distribuiti in tutta Italia. Tra questi c’è anche Carbonia con il rifugio “Dog city” nella località Sa Terredda. «Fino al 15 febbraio – si legge in un comunitato – chi adotterà un cane o un gatto anziano (rispettivamente di almeno 8 o 10 anni) presso una sede Lndc Animal Protection in tutta Italia riceverà una fornitura gratuita di alimentazione specifica per un anno. L’obiettivo è promuovere l’adozione degli animali senior e dare loro una seconda possibilità di essere amati in famiglia. Ci sono animali che aspettano più degli altri. Non perché siano “meno bravi”, ma perché hanno qualche candelina in più sulla torta e, nel mondo delle adozioni, l’età viene spesso scambiata per un difetto». Per informazioni chiamare il numero 380.7883877 o scrivere alla mail canile.carbonia@gmail.com.

