Canale navigabile, lavori appaltati 

Dopo anni di attesa, il canale navigabile della laguna di Sant’Antioco si prepara finalmente a tornare pienamente fruibile. I lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del sistema di segnalamento marittimo sono stati appaltati e l’avvio del cantiere è ormai legato soltanto alla disponibilità della piattaforma di supporto necessaria per operare in mare, previo incontro di definizione con l’autorità marittima che avverrà nei prossimi giorni.

Grande attesa

L’intervento punta a risolvere una criticità che negli ultimi anni ha creato non pochi problemi ai naviganti. L’assenza di un adeguato sistema di segnalazione e la presenza di estesi bassi fondali avevano infatti reso pericoloso il transito nel canale, con numerosi episodi di imbarcazioni finite in secca all’interno della laguna. In attesa della realizzazione delle opere, la navigazione era stata resa possibile grazie a un’integrazione all’ordinanza di divieto emanata dalla Capitaneria di porto di Sant’Antioco. Il comandante del porto, il tenente di vascello Fabio Vaccaro, aveva infatti introdotto una deroga che ha consentito il transito ai pescatori professionali, agli operatori economici e, di fatto, ai residenti che possedevano una conoscenza approfondita del canale e delle sue insidie. «I lavori per il canale della laguna sono stati appaltati e ora siamo in attesa della disponibilità della piattaforma di supporto per poter avviare l’intervento - ha detto il presidente della Provincia Mauro Usai - Fin da subito abbiamo messo in moto la macchina amministrativa per accelerare i tempi e risolvere questo problema, in stretta sinergia con il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci. C'è soddisfazione per essere riusciti a dare finalmente gambe a un progetto che da anni attendeva una risposta concreta e che non era mai riuscito a trovare attuazione. La realizzazione dei lavori darà risposte non solo alla marineria di Sant’Antioco, ma più in generale a tutti gli operatori e agli utenti dei centri del Sulcis che si affacciano sulla costa. Adesso attendiamo l'inizio dei lavori, che resta vincolato alla disponibilità della piattaforma».

Il progetto

L’intervento prevede la posa di nuovi pali di segnalamento con fanali a led alimentati da impianti fotovoltaici autonomi, la sostituzione delle apparecchiature danneggiate, il consolidamento delle strutture esistenti e la pulizia dei sistemi già installati. I segnali saranno disposti in modo da delimitare con precisione il corridoio navigabile, garantendo una profondità di sicurezza e riducendo il rischio di insabbiamenti. Previsti inoltre i rilievi tecnici necessari all’aggiornamento della cartografia nautica. «Ringrazio il presidente Mauro Usai per l'impegno e la determinazione con cui ha saputo imprimere una decisa accelerazione a quest’opera - ha detto il sindaco Ignazio Locci - non era un risultato scontato. L'attenzione e la collaborazione istituzionale che si sono create attorno a questo obiettivo hanno contribuito a favorire e velocizzare i procedimenti amministrativi nel corso degli ultimi otto mesi. Ora attendiamo con fiducia il passaggio alla fase operativa e l'avvio dei lavori, che il territorio aspetta da tempo».

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