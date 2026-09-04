Campionati Italiani, brillano  le Ragazze dei Quattro Mori 

Acuti nazionali e successi regionali da mandare a segno in una settimana ricchissima per il tiro con l’arco sardo.

Tricolori Targa

Precedenza ai campioni del futuro, che in questo giorni sono impegnati a Canegrate (Milano) nel 64° Campionato Italiano Targa per Ragazzi e Allievi. Giovedì, la prima giornata di gare ha regalato subito grandi soddisfazioni all’Isola, che ha letteralmente monopolizzato il podio dell'Arco Nudo Ragazzi Femminile con una tripletta degli Arcieri Quattro Mori: prima Evelyn Casula con 660 punti, seconda Anna Puddu con 642 e terza Roberta Esposito con 629. Come logica conseguenza, ecco il titolo a squadre per i Quattro Mori davanti agli Arcieri delle Due Torri (Viterbo) e agli Arcieri Anthos (Belluno). Un successo che premia il lavoro della società e dei tecnici Anna Maria Pili, Piergiorgio Orrù e Filippo Cocco. Ieri è arrivato il titolo Junior maschile con Leonardo Lai (Arcieri Torres Sassari). Oggi a Canegrate continuano le gare di arco Nudo e iniziano quelle dell’arco Ricurvo, domani spazio ai titoli Assoluti.

Campionati sardi

Nel frattempo sull’Isola si continua a gareggiare. A Uras sono andati in scena i Campionati Regionali Targa (organizzati dagli Arcieri Uras in collaborazione col C.R. Fitarco) individuali e a squadre di Arco Ricurvo, Compound e Nudo. Per gli Arcieri Torres oro nell'Arco Ricurvo maschile con Marco Vigliani e nel Compound con Marco Fozzi, con Andrea Pinna (Arcieri Quattro Mori) primo nel Nudo. In campo femminile successi Debora Pinna (Ricurvo, Arcieri Uras), Ilaria Crobu (Campound, Gate H23) e Giulia Atzeni (Nudo, Arcieri Torres Sassari).

Titoli a squadre nell’arco Ricurvo per Torres (maschile) e Uras (femminile). La società di casa si è presa anche Mixed Team assoluto, Juniores e Allievi. Ai Torres il Mixed Team Ragazzi. Nella La divisione Compound titolo maschile al Sardara A.T. e femminile a Uras; Mixed Team assoluto ai Torres , Ragazzi alla Gate H23. Infine, tripletta dell'Arco Club San Giovanni Suergiu nell'Arco Nudo. ( c.a.m. )

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