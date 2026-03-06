Campagna Amica gourmet, gli studenti in cucina 

Gli agrumi biologici della Sardegna sono stati i protagonisti della terza edizione di Campagna Amica gourmet, il concorso che ha riunito a Oristano studenti e docenti degli istituti alberghieri dell’isola. L’appuntamento, ospitato dall’Istituto “Don Deodato Meloni” e promosso da Coldiretti e Campagna Amica Oristano, ha visto sfidarsi otto team provenienti da Villaputzu, Cagliari, Arzachena, Pula, Guspini, Tortolì, Sassari e Budoni. I partecipanti hanno avuto due ore di tempo per ideare e realizzare un piatto originale utilizzando come ingrediente identitario gli agrumi bio dell’isola.

«È un’occasione importante per mettere in relazione i ragazzi con le materie prime che arrivano direttamente dai campi», hanno spiegato il direttore di Coldiretti Emanuele Spanò e Serafino Mura di Campagna Amica. A valutare le preparazioni è stata una giuria composta da Tore Camedda, Antonio Sanna, Fabio Vacca e Paolo Canu. Il primo premio è stato assegnato all’Alberghiero di Budoni con il dessert “Armonia Sarda; secondo l’istituto di Villaputzu con la fregola di muggine agli agrumi, mentre il terzo gradino del podio è andato agli studenti di Tortolì con il dolce “Ambra de Oro”. L’istituto di Oristano ha partecipato fuori concorso per lasciare spazio alle otto scuole in gara provenienti da tutta l’isola.

