Cagliari, ora fai il tuo gioco 

A Parma una delle serate più delicate, perché ti giocavi il biglietto per un finale di stagione più tranquillo. Ed essere andati addirittura vicino al colpo grosso aumenta senza dubbio l’autostima. Ma il Cagliari, nelle prossime tre partite, potrà disegnare più chiaramente il suo finale di stagione. Perché arrivano i confronti contro tre squadre stimolanti per diversi motivi, sia per la struttura – Como e Napoli sono attrezzate per stare in alto – che per le difficoltà patite nella stagione, col Pisa ultimo in classifica e con un piede in Serie B.

Il Como

Sabato un bel match, alla Domus, con la vera, grande realtà in positivo del campionato. Il Como sta volando, al di là di fisiologici passi falsi – di recente il ko in casa con la Fiorentina – dettati più da episodi sfavorevoli che da partite “sbagliate”. Al decimo posto della passata stagione, sono stati aggiunti 104 milioni di euro in acquisti, con un progetto tecnico preciso e oggi un quinto posto che non appare casuale. Fuori casa è la seconda squadra della Serie A, un altro dato che deve tenere le antenne di Pisacane – se mai ce ne fosse bisogno – belle dritte.

Il Pisa

A seguire, domenica 15 marzo nel pomeriggio, la trasferta a Pisa. La squadra di Hiljemark, subentrato di recente a Gilardino, all’andata aveva strappato un doloroso pareggio sotto Natale. Una rete di Moreo a un minuto dalla fine aveva impedito alla squadra di Pisacane di confermarsi in casa dopo la splendida vittoria sulla Roma. I nerazzurri appaiono seriamente candidati alla retrocessione, per il Cagliari l’occasione di regalarsi una vittoria che teoricamente dovrebbe significare la salvezza, magari in virtù di un risultato positivo col Como.

Il Napoli

Quindi, venerdì 20 alle 18.30, lo sbarco della corazzata Napoli alla Domus. La squadra di Conte è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, il vero motivo per cui le inseguitrici dell’Inter lottano furiosamente. Aver ritrovato Lukaku, dopo un lungo periodo di buio, mette paura alla difesa di Pisacane. Prima di arrivare a Cagliari, il Napoli avrà due impegni interni con Torino e Lecce, partite con cui potrà blindare la propria classifica in chiave Champions e salvare una stagione altrimenti decisamente negativa, risultati alla mano. Poi ci sarà la sosta, e la Nazionale in scena, col possibile esordio di Palestra magari nella formazione titolare di Gattuso.

