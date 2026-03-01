Cagliari, Giorgi: «Coppa e playoff, ce la giocheremo» 

Mancano quattro giornate al termine del campionato di Serie A femminile e il Cagliari è in corsa per consolidare il settimo posto per i playoff scudetto. In questo finale di stagione ogni partita sarà decisiva e il coach Moreno Giorgi ha le idee chiare su come affrontare questo momento.

«Guardiamo a due fronti», spiega Giorgi, «innanzitutto vogliamo ben figurare nella Final Eight di Coppa Italia di aprile. Sappiamo che gli avversari saranno di altissimo livello ma vogliamo giocarcela a testa alta. Per quanto riguarda il campionato, con sei punti di vantaggio sulla nona posizione puntiamo decisi ai playoff. Se riuscissimo a strappare anche il settimo posto sarebbe la ciliegina sulla torta di un percorso già molto importante».

Il mister sottolinea anche l’importanza della preparazione mentale. «Ci sono momenti della stagione in cui il riposo è più prezioso dell’allenamento. Dopo la sfida contro la Lazio daremo una settimana di pausa. Ci servirà per ricaricare le energie e affrontare il finale con la mente più leggera».

Il calendario, con le ultime quattro gare a cadenza alternata, non preoccupa il tecnico. «È stato un campionato atipico, frammentato dalle soste per i Mondiali e le qualificazioni europee. Abbiamo studiato le soluzioni migliori per gestire i carichi di lavoro ma credo che questi ritmi influenzeranno poco il nostro cammino. Il grosso del lavoro è fatto e le fondamenta sono solide. Non sarà un calendario irregolare a spostare gli equilibri costruiti».

Infine, un pensiero sulla forza del gruppo. «Chi mi conosce sa che non amo i cliché, ma quest’anno la differenza l’ha fatta il lavoro e il gruppo squadra. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo cambiato quasi tutto l’organico eppure stiamo facendo meglio. Sarebbe ingeneroso fare un solo nome: queste ragazze hanno saputo compattarsi come poche volte ho visto. Con una società solida e uno staff di primo livello, i risultati sono la naturale conseguenza di un ambiente che ti permette di dare il massimo».

Con la stagione ormai verso la conclusione, il Cagliari femminile si prepara a un finale intenso, con l’obiettivo di confermare la posizione playoff e arrivare pronto alla Final Eight di Coppa Italia, tra fiducia nel gruppo e gestione attenta delle energie fisiche e mentali.

