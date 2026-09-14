SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il caso.
15 settembre 2026 alle 00:14

Buoncammino: «Che fine ha fatto il bando per i chioschi?» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uno dei belvedere più suggestivi di Cagliari, ma anche una grande passeggiata che continua a fare i conti con pochi servizi e spazi poco valorizzati. Su Buoncammino torna all’attacco Roberto Mura, consigliere comunale d’opposizione di Alleanza Sardegna, che chiede all’amministrazione di abbandonare «l’immobilismo» e intervenire per trasformare il viale in un luogo realmente vissuto durante tutta la giornata.

Al centro della proposta ci sono i chioschi. Mura ricorda il bando comunale per la gestione della struttura prevista davanti all’ex carcere, del quale, sostiene, «non si è saputo più nulla». Un risultato che, secondo il consigliere, dovrebbe spingere Palazzo Bacaredda a cambiare strategia.

La soluzione indicata è quella di un intervento diretto del Comune: realizzare i cinque chioschi previsti lungo il viale, tutti con strutture omogenee e compatibili con il contesto, e successivamente affidarne la gestione ai privati. L’investimento stimato sarebbe di circa un milione di euro. Ma nell’attesa dei lavori Mura propone una soluzione transitoria. «Il Comune potrebbe autorizzare occupazioni temporanee di suolo pubblico per attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, seguendo il modello sperimentato a Marina Piccola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 