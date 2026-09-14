Buoncammino: «Che fine ha fatto il bando per i chioschi?» 

Uno dei belvedere più suggestivi di Cagliari, ma anche una grande passeggiata che continua a fare i conti con pochi servizi e spazi poco valorizzati. Su Buoncammino torna all’attacco Roberto Mura, consigliere comunale d’opposizione di Alleanza Sardegna, che chiede all’amministrazione di abbandonare «l’immobilismo» e intervenire per trasformare il viale in un luogo realmente vissuto durante tutta la giornata.

Al centro della proposta ci sono i chioschi. Mura ricorda il bando comunale per la gestione della struttura prevista davanti all’ex carcere, del quale, sostiene, «non si è saputo più nulla». Un risultato che, secondo il consigliere, dovrebbe spingere Palazzo Bacaredda a cambiare strategia.

La soluzione indicata è quella di un intervento diretto del Comune: realizzare i cinque chioschi previsti lungo il viale, tutti con strutture omogenee e compatibili con il contesto, e successivamente affidarne la gestione ai privati. L’investimento stimato sarebbe di circa un milione di euro. Ma nell’attesa dei lavori Mura propone una soluzione transitoria. «Il Comune potrebbe autorizzare occupazioni temporanee di suolo pubblico per attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, seguendo il modello sperimentato a Marina Piccola».

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