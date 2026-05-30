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La protesta.
31 maggio 2026 alle 00:31

Brennero, sabotaggio ai treni 

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BOLZANO. Mentre il traffico auto non ha registrato forti criticità per il blocco (annunciato) al Brennero, atto di protesta nel Tirolo austriaco contro l’inquinamento dei cambion, la circolazione dei treni è rimasta paralizzata a causa di un sabotaggio notturno. Un incendio doloso ha distrutto due centraline della linea Brennero-Verona Porta Nuova. Indaga la Digos: si pensa alla pista delle frange anarco-insurrezionaliste. Il rogo è stato infatti appiccato a poche ore dalla mobilitazione in Austria, colpendo l'unica alternativa.

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