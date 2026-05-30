Brennero, sabotaggio ai treni 

BOLZANO. Mentre il traffico auto non ha registrato forti criticità per il blocco (annunciato) al Brennero, atto di protesta nel Tirolo austriaco contro l’inquinamento dei cambion, la circolazione dei treni è rimasta paralizzata a causa di un sabotaggio notturno. Un incendio doloso ha distrutto due centraline della linea Brennero-Verona Porta Nuova. Indaga la Digos: si pensa alla pista delle frange anarco-insurrezionaliste. Il rogo è stato infatti appiccato a poche ore dalla mobilitazione in Austria, colpendo l'unica alternativa.

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