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La manifestazione.
22 settembre 2026 alle 00:33

Brazilian Jiu-Jitsu, una settimana di successi 

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Mille partecipanti arrivati da 48 Paesi e migliaia di presenze tra atleti, tecnici, accompagnatori, appassionati e pubblico. La settimana dedicata al Brazilian Jiu-Jitsu, con l’undicesima edizione della Bjj Summer Week, ha trasformato Cagliari in uno dei punti di riferimento internazionali della disciplina. Competizioni, seminari, allenamenti, formazione e attività per i più giovani hanno scandito sette giorni che quest’anno hanno avuto come cuore la Fiera di Cagliari.

La nuova location ha permesso alla manifestazione di concentrare in un unico grande spazio una parte importante delle attività sportive e di accogliere una comunità internazionale che ha confermato ancora una volta il forte legame con la città.

«Chiudiamo questa edizione con una soddisfazione enorme», sottolinea Daniele Pisu di S’Animu. Un bilancio positivo condiviso da Federico Gaviano di Atanor: «Cagliari e la Sardegna sono ormai parte dell’identità della manifestazione: dietro questa settimana c’è un grande lavoro organizzativo e la risposta che abbiamo ricevuto ci spinge già a guardare alla prossima edizione».

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