Sassari.
30 dicembre 2025 alle 00:31

Bottiglie molotov contro un circolo, tre sedie distrutte e tanto fumo 

Bottiglie molotov contro il circolo Culleziu in via Poligono a Sassari. Ieri, poco prima delle 16, ignoti hanno buttato due ordigni incendiari nel locale frequentato da anziani, sfruttando il fatto che le finestre fossero aperte. Per fortuna non c’era nessuno e il fumo è stato notato da chi si trovava sul piazzale antistante. Con l’aiuto di un estintore sono state subito domate le fiamme che hanno distrutto tre sedie e provocato altri danni. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Sul posto gli agenti e la Scientifica, che hanno avviato le indagini. Un uomo è stato sentito in Questura. Per gli operatori del circolo «un atto inspiegabile». (e. f.)

