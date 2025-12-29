Boom di turisti, effetto Fedez in città  

Cielo pulito, stelle ben visibili e un’aria frizzante (il termometro scenderà fino a 8 gradi): per scaldare davvero la notte di San Silvestro a Oristano servirà ritmo, volume e carisma. Il compito toccherà al rapper milanese, Fedez, chiamato a trasformare piazza Roma in un’unica grande onda di musica mentre la città si prepara ad accogliere migliaia di persone per il Capodanno più atteso degli ultimi anni. Il conto alla rovescia è già partito anche lontano dal palco. In centro sono comparsi i new jersey, in attesa di essere posizionati nelle prossime ore, segnale concreto di una macchina organizzativa che entra nel vivo. I numeri confermano il richiamo dell’evento: alberghi pieni da settimane, quando il nome del big non era ancora ufficiale, e oggi appena una trentina tra B&B e affittacamere disponibili sui principali portali.

La serata

A rompere il ghiaccio nelle fasi iniziali della serata sarà «lo show firmato Zona Trap – fa sapere Gianni Ledda, presidente della Pro Loco, che cura la parte organizzativa dell’evento – Il momento clou scatterà alle 23.30, quando sul palco salirà Fedez». Sarà lui a guidare piazza Roma verso il conto alla rovescia di mezzanotte con i brani più conosciuti del suo repertorio. Dopo lo scoccare del nuovo anno è prevista una breve pausa, quindi il ritorno dell’artista sul palco per una seconda parte del live, con i successi più cantati, da “Magnifico” all’ultima hit “Telepaticamente”. Intorno a mezzanotte e mezza il testimone passerà a un dj set, che accompagnerà la festa nelle prime ore del 2026.

Piano sicurezza

La festa, però, sarà a numero chiuso. Come lo scorso anno, l’accesso a piazza Roma sarà regolato da varchi conta-persone, presidiati complessivamente da 24 addetti alla sicurezza. L’obiettivo è chiaro: garantire il rispetto del limite massimo di 4.400 presenze, soglia oltre la quale non si potrà andare. Un sistema pensato per contenere i flussi e consentire a tutti di vivere la serata in sicurezza, senza rinunciare all’atmosfera del grande evento. A cambiare volto sarà anche la viabilità. L’area attorno a piazza Roma verrà progressivamente chiusa al traffico, con stop alla circolazione e alla sosta nelle vie immediatamente adiacenti: corso Umberto, viale Repubblica, via Mazzini, via Diego Contini e le strade laterali che confluiscono nella piazza. Le limitazioni scatteranno diverse ore prima del concerto, per consentire l’allestimento e la messa in sicurezza, e resteranno in vigore fino a notte inoltrata. «Gli ultimi tasselli sul fronte sicurezza verranno definiti questa mattina in prefettura - spiega Gianni Ledda - Intanto, in piazza Roma, al posto della grande stella luminosa ci sarà un palco imponente, dodici metri per dieci, pronto a prendersi la scena sotto la Torre di Mariano II». Sarà una notte di grandi numeri e aspettative: piazza blindata, accessi controllati e una città che si riempirà di musica (e senza botti, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Massimiliano Sanna). Oristano è pronta a salutare il nuovo anno.

