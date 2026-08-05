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06 agosto 2026 alle 00:25

Bonus idrico, boom di beneficiari: ora sono più di mille 

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Sconto nella bolletta dell’acqua per oltre mille quartesi. Via libera alla graduatoria definitiva dei cittadini beneficiari del bonus idrico integrativo, stilata dagli uffici dell’assessorato alle Politiche sociali, 16 gli esclusi per dati inesatti e informazioni mancanti nella domanda inoltrata al Comune. In graduatoria 1.020 utenti del servizio idrico integrato, tutti nuclei familiari residenti in città che versano in condizioni socioeconomiche disagiate: per loro c’è la possibilità di avere un’agevolazione tariffaria nei consumi idrici, con un taglio in bolletta che andrà calcolato in base al reddito.

Il bonus è infatti riservato ai residenti nei Comuni dove il servizio idrico integrato è gestito da Abbanoa, con un indicatore Isee fino a 20mila euro: da 20 a 25 euro - per ciascun componente della famiglia - a seconda della fascia di reddito. Gli elenchi definitivi degli idonei e dei non ammessi ora verranno trasmessi a Egas per l’assegnazione del bonus ai beneficiari. Numeri in aumento anche a Quartu, dove sempre più cittadini in difficoltà hanno diritto al sussidio per far fronte alle spese idriche: sono circa duecento i beneficiari in più rispetto alla graduatoria stilata due anni fa, mentre diminuiscono le istanze respinte per mancanza di requisiti.

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