bonorva, playoff più vicini 

Bonorva 4

Coghinas 0

Bonorva (4-4-2) : Vassallo, Soro (19’ st Caria), Jara (32’ st Caddeo), Córdoba, M. Sanna, Zappareddu, Camara (23’ st Matassa), Madeddu (23’ st Spanu), Pinna, Chelo, Saba. In panchina Mannoni, Gutierrez, Silanos, F. Sanna, Nieddu, Carta. Allenatore Pulina.

Coghinas (4-3-1-2) : Panai, Biasiato (23’ st Cascioni), Criado, Val, Ruiu (13’ st Canu), Seu (28’ st Bo), Fiorentino, Mateucci (15’ st Oggiano), Troisi, Meli, Radovanovic. In panchina Carbonara. Allenatore Congiu.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt 38’ Saba, 40’ Zappareddu; st 14’ e 29’Pinna

Note : ammoniti Camara, Spanu, Val, Troisi, Criado.

Bonorva. Un poker servito con due gol per tempo, consolida il secondo posto del Bonorva, ormai quasi certo a quattro gare dal termine, con l’Ozierese, terza, che scivola a -12.

La testa della squadra di Pulina è oramai proiettata a realizzare il maggior numero di vittorie possibili per provare ad assicurasi direttamente un posto nella finale playoff.

La gara

Il Coghinas, quarto a 49 punti con Usinese e Luogosanto, rimane in partita fino al 40’ dopo un 2-0 in rapida successione.

Saba firma il vantaggio del Bonorva con un gol olimpico, direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo al 38’. Zappareddu assesta il raddoppio due minuti dopo ribadendo in rete, sottoporta, un corner di Pinna. Gli ospiti pungono con Matteucci (ci prova per due volte, al 25’ e al 34’) e sono pericolosi finché rimane in campo. Poi tirano i remi in barca.

Nella ripresa, chiude i conti la doppietta dell’ispirato Pinna. Il tris è un gol da 30 metri (14’), il poker un tiro a giro che bacia il palo e s'infila in buca.

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