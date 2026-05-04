Bonifiche, respinto il ricorso Eni 

Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Eni Rewind contro il silenzio della Città metropolitana di Sassari, sull’istanza inoltrata dalla multinazionale che, incaricata dell’opera di risanamento dei terreni e delle falde sotterranee del sito industriale di Porto Torres, chiedeva di non qualificare come rifiuto il materiale scavato nella discarica di Minciaredda, per considerarlo invece come materia prima trattata e quindi riutilizzabile, così da evitare lo smaltimento nel sito di raccolta con conseguente riduzione dei costi relativi alla bonifica.

Un’istanza di riesame delle prescrizioni dell’Aia per una modifica sulla gestione e sui criteri di classificazione dei materiali, stabiliti dal Protocollo del ministero dell’Ambiente. Una richiesta presentata da Eni nell’ottobre 2025 e respinta con sentenza del Tribunale amministrativo in quanto non sarebbe di competenza della Città metropolitana che «non può apporre alcun cambiamento al Protocollo del Ministero», pertanto il comportamento della ex Provincia di Sassari sarebbe legittimo. Ora, la decisione compete al ministero dell’Ambiente, al quale la società ricorrente dovrà domandare la modifica.

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