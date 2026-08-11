VaiOnline
Cosenza.
12 agosto 2026 alle 00:42

Bodyguard morto dopo il pestaggio, due fratelli accusati di omicidio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cosenza. Lo hanno picchiato a morte dopo una lite per futili motivi, scoppiata all'interno della discoteca e proseguita fuori. In meno di 48 ore polizia e carabinieri hanno chiuso il cerchio delle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni pestato all'esterno di una discoteca a Sangineto, dove faceva l’addetto alla sicurezza privata, e poi morto nell'ospedale di Cosenza: i responsabili sono due fratelli poco più che ventenni del luogo ma residenti in Lussemburgo. Per loro è scattata il fermo con l'accusa di omicidio.

Le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea, hanno consentito di cristallizzare una serie di «gravi elementi indiziari» che hanno portato il procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi, ad emettere il provvedimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Stipendi più alti per gli staff, la Giunta fa marcia indietro

Salta il piano di aumenti da mezzo milione, polemica in Aula 
Ogliastra.

«La Regione riattivi il servizio anche a Lanusei»

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Caso Report

Scontro su Ranucci, Salvini attacca

Il pressing di Lavitola in chat: «Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente» 
Meteo

L’ondata di caldo più lunga dell’estate

L’afa potrebbe durare fino al 17 agosto: 20 giorni di fila con 7-8 gradi sopra la media 