Il caso.
16 gennaio 2026 alle 00:37

Blue tongue, carcasse interrate: tre ordinanze per i nuovi focolai 

Non si ferma negli ovili quartesi l’emergenza per la Blue tongue. Il sindaco Graziano Milia ha firmato tre ordinanze che dettano le regole per lo smaltimento delle carcasse a seguito del diffondersi della malattia in tre allevamenti nelle località di Pardinixeddu, Bacca Mandra e Is Arenas, dove sono stati identificati dei nuovi focolai. Da qui, in accordo con il servizio veterinario dell’Asl, i provvedimenti per l’interramento. Gli animali dovranno essere sotterrati in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione) e senza utilizzare processi o metodi nocivi a causa del rumore o dell'odore, possibilmente lontano dalla visione pubblica. L’area prescelta dovrà essere recintata per impedire che altri animali possano accedere alle carcasse. Occorrerà inoltre segnalare l’area per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica e per gli animali. La fossa, per evitare contaminazione delle falde d’acqua, dovrà essere lontano da pozzi, cavi sotterranei, condutture, fosse settiche e le carcasse degli animali dovranno essere disposte in mono strato. Dovrà poi essere riempita di terra. (g. da.)

