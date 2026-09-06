blitz del cannonau, il castiadas è fuori 

Castiadas 0
Cannonau Jerzu 1
Castiadas (4-4-2) : Aramu, Buffolin (21’ pt Piga), M. Melis, M. Carboni, A. Grinbaum, Y. Grinbaum, Matta (10’ st Patteri), Usai (10’ st Mascia), G. Carboni, Marci, Caboni (44’ st Cambarau). In panchina Fois, Pisu, S. Melis, Sanna. Allenatore Rais.
Cannonau Jerzu (4-4-2) : Ganadu, Lai, Rarinca (7’ st Contu), Deiana, Orrù, Ferrareis (35’ st F. Serra), Atzori, A. Serra (18’ st Erriu), Furcas, Carta (4’ st Demurtas), D. Muceli (28’ st Pascual Sales). In panchina Vargiu, Ba Faly, Sirigu, S. Muceli. Allenatore Corda.
Arbitro : Putzolu di Cagliari.
Rete : nel st 48’ Atzori.
Note : ammoniti Atzori, Deiana.
Castiadas . Il Cannonau Jerzu espugna l’Annunziata di Castiadas dopo lo 0-0 dell’andata e passa il turno. Agli ogliastrini basta un lampo in pieno recupero: al 48’ della ripresa Alberto Atzori firma il gol che vale gli ottavi. (ant. ser.)
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