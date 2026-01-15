VaiOnline
Isili.
16 gennaio 2026 alle 00:36

Blackout improvviso, case al buio e al gelo 

Un fornaio non ha potuto panificare: era successo anche il 22 novembre 

L’energia elettrica è mancata per ore lasciando case, negozi e persino un forno per il pane al buio fino a notte tardi. È successo due giorni fa a Isili, ad essere colpita una zona dell’abitato di diverse centinaia di metri. Il blackout può succedere, non è anomalo, ma purtroppo per i malcapitati cittadini non è la prima volta. Era già successo, il 22 novembre scorso: stesse case, stessa zona. Un intero isolato senza corrente ma con molti disagi per residenti e titolari delle attività.

Il guasto

A distanza di quasi due mesi ancora non si capiscono le cause di questo anomalo blackout che si è ripetuto mercoledì. Buio totale intorno alle 21,30. Tutte le abitazioni sono rimaste senza riscaldamento proprio in queste giornate caratterizzate da un freddo pungente, di sera e di notte le temperature sono vicino allo zero. Sono partite così varie telefonate al numero segnalazione guasti dell’Enel senza però avere risposte esaurienti.

La protesta

«Si sta ripetendo a distanza di un mese, un mese e mezzo», ha detto Stefania Manconi che con il marito Massimo Carcangiu hanno segnalato la situazione invano: «Dapprima ci hanno chiuso il telefono, poi hanno detto che non risultava nessun guasto». Segnalazione fatta anche da una vicina, Lucia Atzori, commerciante in pensione che vive con il marito disabile: si è trovata con il riscaldamento spento e senza poter dare sollievo al consorte. Telefonate che sono state fatte anche dai titolari dei discount che si trovano in questa zona e che hanno potuto chiudere i conti della giornata e mettere in sicurezza il negozio soltanto intorno alla mezzanotte quando finalmente l’energia elettrica è stata ripristinata.

I danni

Nulla da fare invece per il forno che non ha potuto panificare e ha dovuto chiudere tutti i suoi punti vendita. «Nelle altre case della zona», ha detto il titolare Salvatore Orgiu, «la corrente elettrica è arrivata prima, nel mio forno solo alle 4 del mattino, fuori tempo massimo anche per fare solo un impasto. Sono cose che succedono, mi hanno detto che si sono bruciati dei fusibili, spero solo che non diventi un’abitudine».

Ed è proprio la ripetitività di questi episodi che preoccupa i residenti di questa zona. La corrente è mancata improvvisamente senza essere legata a nessun fenomeno atmosferico specifico e mentre in tutte le altre case tutto sembrava regolare. Proprio per questo la gente vuole sapere cosa sta succedendo e se il blackout dovesse ripetersi sono pronti a rivolgersi al Tribunale.

