«Bisogna spostare la cabina per demolire il vecchio rudere»  

Una compravendita bloccata da oltre un anno a causa di una cabina per telecomunicazioni mai spostata e un immobile in via Corsica che rischia di deteriorarsi sempre di più. È la situazione denunciata dagli eredi Medda e dal commerciante Aldo Locci, interessato all’acquisto dell’immobile: «Da maggio 2025 abbiamo aperto sei pratiche e inviato numerosi solleciti alla società Fibercop. È stato fatto un solo sopralluogo, ma non è mai seguito alcun intervento. La cabina è attaccata alla palazzina e senza lo spostamento non possiamo demolire: rischieremmo di lasciare senza rete tutta la zona». Locci sottolinea che i lavori di demolizione partirebbero immediatamente se il problema della cabina fosse risolto.A confermare è Alessandro Medda, comproprietario dell’immobile insieme ad altri familiari: «Abbiamo trovato un acquirente dopo anni, ma la vendita è bloccata. Da oltre un anno chiediamo lo spostamento della cabina senza risultati».

Nel frattempo, il deterioramento dell’edificio ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, con la messa in sicurezza dell’area. «L’unica soluzione è la demolizione – conclude Medda – ma non possiamo intervenire. Così rischiamo di perdere l’acquirente». A chiarire lo stato dei lavori è la società: «FiberCop, in qualità di gestore dell’infrastruttura di rete fissa, comunica che l’iter di ottenimento permessi da parte dell’amministrazione comunale è in fase di completamento». (m. l.)

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