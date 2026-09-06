bis del Samugheo, la Tharros esce 

Samugheo 2
Tharros 1
Samugheo (4-4-2) : Cabasino, Zucca, Frau, Cinà (15’ st Sardu), Manca (23’ st Loi), Sa. Frongia, M. Frongia, Vacca, Loreto (15’ st Macis), Gallon (23’ st Erbì), Fadda (31’ st Cugusi).
In panchina Savoldo, Pretta, Se. Frongia, Demelas. Allenatore Trudu.
Tharros (4-4-2) : Petrucci, Sanna (5’ st Lai), Enna, Heck, C. Piras, N. Orrù, Dessì (1’st D. Piras), Loua (32’ st Ferraro), F. Orrù, Lonis (41’ st Tugulu), Pitzalis (17’ st Pisu).
In panchina Meloni, Caria, Palmas, Trogu.
Allenatori Frongia e Pinna.
Arbitro : Picca di Cagliari.
Reti : pt 30’ Frau; st 25’ Gallon, 37’ Lonis.
Note : ammoniti Manca, Dessì e Enna. Recupero 2’ pt-4’ st. Spettatori 100.
Samugheo . Il Samugheo si impone contro la Tharros (2-1) anche nella gara di ritorno e passa il primo turno di Coppa Italia.
La cronaca: al 30’ è Frau a portare in vantaggio i padroni di casa, con una bella punizione che conclude la sua corsa sotto l’incrocio dei pali.
Nella ripresa, al 25’, arriva il raddoppio di Gallon, bravo a mettere la palla in rete su assist di Sardu. Ospiti che accorciano le distanze con Lonis, al 37’. È l’ultima emozione della gara prima del triplice fischio finale.
Il 2-1, dopo il 2-0 dell’andata, permette così al Samugheo di superare il turno di coppa. Nulla da fare, invece, per la Tharros. (g. pa.)
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