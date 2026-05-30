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Molentargius.
31 maggio 2026 alle 00:31

Bio Festival, laboratori e visite guidate 

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Dopo la giornata di ieri, oggi il gran finale del Bio Festival al Parco naturale Molentargius-Saline: un’iniziativa dedicata al biologico, alla sostenibilità e all’educazione ambientale.

Dalle 10 alle 20 sarà aperto il BioVillaggio, con 15 stand delle aziende agricole biologiche del BioDistretto. Inoltre il Parco ospiterà laboratori gratuiti, showcooking, talk, seminari, cinema, attività per bambini, ciclofficina, visite guidate ed escursioni. Tra gli appuntamenti in programma, ci sono i laboratori dedicati all’orto biologico, all’agrisolare fotovoltaico, alla biodiversità alimentare e alla cucina sostenibile; gli incontri su orti urbani, turismo esperienziale e ristorazione collettiva biologica; le attività di BioKids dedicate a bambini e ragazzi; le proiezioni cinematografiche “Sardinia Green Trip” e “Videoritratti di Gallura”; le escursioni speciali nel Parco e la visita all’apiario del Bee Park.

E dopo il seminario di ieri su “Agricoltura ed energie rinnovabili: dal conflitto alla sinergia”, oggi è in programma quello dedicato ad “Agricoltura biologica e costruzioni ecosostenibili”, ospitati nella Sala Convegni Helmar Schenk del Parco di Molentargius.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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