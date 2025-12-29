VaiOnline
Nuxis
30 dicembre 2025 alle 00:32

Bimbi e anziani in festa alla Rsa 

Un momento di festa e solidarietà nella residenza sanitaria assistita Sant’Elia di Nuxis dove gli anziani ospiti della struttura sanitaria hanno avuto modo di condividere la gioia del Natale con i bambini del paese. «Una giornata all’insegna dell’amore per il prossimo e della condivisione. – ha raccontato il sindaco Romeo Ghilleri in un post sulla sua pagina social – I bambini di Nuxis, insieme alle loro mamme, hanno regalato sorrisi e momenti di gioia agli anziani. Un sentito ringraziamento al gruppo folk Sant’Elia di Nuxis per l’ottima organizzazione, alla struttura della Rsa per la bellissima accoglienza. Anche questo è un progetto di “NuxisfuoriNuxis”, fondato su amore, solidarietà e unione». Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione per promuovere il paese, la sua cultura e le sue risorse.

