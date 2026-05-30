Biblioteca comunale, progetto di restauro 

Un restyling profondo, tecnologico e green per la biblioteca di Assemini. La Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Puddu ha deliberato l’integrazione alla richiesta di finanziamento legata all’avviso pubblico della Regione per la tutela del patrimonio culturale.

L’Amministrazione punta a un finanziamento regionale di un milione di euro, a cui si aggiungeranno 200mila euro di cofinanziamento comunale. Il progetto prevede interventi strutturali sull’edificio di proprietà dell’Ente volti all’efficientamento energetico, alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e all’adeguamento degli impianti.

Non solo ambiente: la biblioteca comunale diventerà molto più accessibile e moderna. Il piano integrato unisce infatti le competenze dei Lavori pubblici e dei Servizi socio-culturali per rinnovare completamente gli arredi e introdurre innovativi strumenti multimediali e digitali al passo con i tempi.

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