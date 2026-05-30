Bezzecchi-Fernandez: il Mugello è delle Aprilia 

Scarperia. È un sabato targato Aprilia quello del Gran premio d’Italia al Mugello. Prima la pole position di Marco Bezzecchi, poi la vittoria di Raul Fernandez su Jorge Martin nella Sprint Race (con il riminese quarto).

In qualifica, il “Bez” (con un casco replica di quello di Alex Zanardi) ha fatto segnare il record della pista in 1’43”921, precedendo Fernandez (su Aprilia della Trackhouse) e l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin. «È un tempo sul giro molto molto veloce, ma il livello di tutti è stato incredibile», ha detto Bezzecchi. «Quindi ho davvero dato il massimo per cercare di fare il giro perfetto, sono molto soddisfatto, ringrazio il team e anche la famiglia Zanardi che mi ha dato il permesso di usare la livrea del casco di Alex», ha concluso dopo aver riportato la pole alla casa di Noale al Mugello dopo ben 27 anni. La Ducati è in seconda fila con il rientrante Marc Marquez quarto, e Pecco Bagnaia sesto, con le Rosse ufficiali, e Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (Ducati VR46) in terza.

Nella Sprint race, Bezzecchi ha sbagliato la partenza ed è stato infilato da Raul Fernandez. Il pilota spagnolo si è involato, seguito dal connazionale Jorge Martin e i due hanno fatto gara separata rispetto agli altri, regalando all’Aprilia la prima vittoria Sprint al Mugello. Fabio Di Giannantonio è riuscito a portare sul podio una ducati, resistendo al ritorno del leader del mondiale, Bezzecchi, che adesso ha 12 punti di vantaggio su Martin e 25 su Di Giannantonio. Incoraggiante il quinto posto di Marc Marquez, davanti ad Aldeguer e Bagnaia.

«Sono estremamente felice, non ho davvero parole», ha esultato Fernandez, ringraziando il team per «l’ottimo lavoro. E poi è anche molto bello con tutta questa gente intorno. Ci riproveremo». Oggi alle 14 il Gran premio d’Italia, settima tappa del Mondiale della MotoGp.

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