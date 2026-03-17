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18 marzo 2026 alle 00:12

Beukema senza freni: «A Cagliari per vincere» 

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«Sappiamo l'importanza della partita di Cagliari e vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta per le Nazionali. Stiamo preparando la gara e vogliamo vincerla. Ragioniamo partita dopo partita, il nostro obiettivo è andare in Champions». Lo ha detto il difensore del Napoli Sam Beukema, in vista del match di venerdì alla Domus, che segue quello vinto in rimonta col Lecce.

«Loro hanno iniziato con il gol e sappiamo di dover fare meglio sulle palle inattive, che sono importanti sia in fase offensiva, per segnare che da assorbire in fase difensiva», ha detto l'olandese, parlando a Radio Crc. «Nel secondo tempo si è vista la differenza: vincevamo più seconde palle e abbiamo trovato più spazi. Potevamo anche fare più gol, ma siamo contenti di aver vinto». Sulla difesa a tre, Beukema dice che gli «piace giocare anche così, perché divento sempre più completo e sto capendo ogni giorno meglio come si gioca da braccetto. Quando vai in una big club come il Napoli, c'è sempre la pressione. Ho giocato a Bologna e anche quella è una bella piazza: ho vinto la Coppa Italia, ho giocato la Champions, già avevo qualche esperienza internazionale, ma qui la pressione è maggiore, devi provare a vincere sempre».

Il difensore parla anche dei Mondiali: «Sarebbe un sogno per me giocare per l'Olanda ma al momento la mia concentrazione è sul Napoli. Queste ultime partite sono troppo importanti per me, poi vedremo cosa succederà per la Nazionale».

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