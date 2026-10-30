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Einstein Telescope
31 ottobre 2026 alle 00:17

Bernini martedì a Sos Enattos 

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Il futuro dell’Einstein Telescope passa ancora una volta da Sos Enattos. Martedì 3 novembre l’ex sito minerario di Lula, candidato a ospitare il grande osservatorio europeo per le onde gravitazionali, riceverà la visita del ministro della Scienza in Sassonia, Sebastian Gemkow, accompagnato dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dalla presidente della Regione, Alessandra Todde. Un appuntamento che rafforza il confronto tra Sardegna e Sassonia, territori entrambi coinvolti nel progetto della nuova infrastruttura scientifica europea. Alle 12.15 il punto stampa, seguito da un convegno nel Museo minerario di Sos Enattos dal titolo “Saxony and Sardinia: two sites for a unique European research infrastructure”. All’incontro il sindaco di Lula, Mario Calia, l’ex direttore della miniera Gianluca Loddo e i vertici dei principali enti scientifici italiani coinvolti: Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Roberto Ragazzoni, presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica, e Fabio Florindo, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al centro del confronto le prospettive dell’Et e il ruolo dei due territori.

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