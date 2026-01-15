VaiOnline
Stand-up comedy.
16 gennaio 2026 alle 00:33

Becchimanzi: “Terapia di gruppo” a Ussana 

Appuntamento con la stand-up comedy domani al Campidarte di Ussana e con “Terapia di Gruppo” dell’attrice, comica e scrittrice Chiara Becchimanzi. Le porte apriranno alle 19, con la cena in socialità e l’apertura del collega Roberto Lai (alle 20.30) a precedere lo spettacolo.

“Terapia di gruppo” è solo l’ultimo capitolo della “Trilogia delle terapie” firmata da Becchimanzi, in uno scanzonato e impietoso flusso di coscienza attraverso i pregiudizi nuovi e antichi, le paure collettive e lo spauracchio del politicamente corretto. Una performance che diventa di gruppo proprio perché il pubblico è parte attiva del discorso, che vira in direzioni imprevedibili fra esperienze sia private che pubbliche.

Becchimanzi, classe 1985, originaria di Latina e oggi residente a Ostia, si forma all'Accademia Internazionale di Teatro a Roma e fonda nel 2010 la Compagnia Valdrada avvicinandosi a regia e scrittura, lo stesso anno in cui partecipa alla riapertura dell’ostiense Teatro del Lido, in una dimensione di attivismo che tutt’oggi caratterizza la sua arte. Dal 2012 al 2019 collabora con la Compagnia internazionale Ondadurto, girando l’Europa e il resto del mondo nel segno del teatro urbano italiano", mentre già dal 2011 si avvicina alla comicità entrando a far parte del collettivo Social Comedy Club, fondato da Daniele Fabbri, esordendo con il monologo “Principesse & sfumature” nel 2015. Ma l’incontro con la stand-up comedy si compie nel 2019, anno in cui pubblica il primo romanzo “A ciascuna il suo”, in un’attività che porta avanti con tournée in tutta Italia.

