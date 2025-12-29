VaiOnline
Senorbì
30 dicembre 2025 alle 00:33

Beach tennis e padel proposti ai ragazzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’anno nuovo porterà in dote a Senorbì i nuovi impianti sportivi. L’amministrazione comunale continua a investire importanti risorse pubbliche per promuovere l’aggregazione sociale e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani. «Stiamo portando avanti un ambizioso progetto che, attraverso la valorizzazione delle strutture e delle aree sportive, punta a favorire la socializzazione e la crescita personale dei nostri ragazzi», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. Sono in fase di realizzazione una serie di interventi per la riqualificazione completa dei vecchi impianti, non più adatti alle esigenze di un paese in costante crescita. Verranno realizzati due campi da padel (uno dei quali al coperto), campi di beach tennis e beach volley. In programma anche la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto, un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti) nei pressi dell’area sportiva. ( sev. sir. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 