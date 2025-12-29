Beach tennis e padel proposti ai ragazzi 

L’anno nuovo porterà in dote a Senorbì i nuovi impianti sportivi. L’amministrazione comunale continua a investire importanti risorse pubbliche per promuovere l’aggregazione sociale e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani. «Stiamo portando avanti un ambizioso progetto che, attraverso la valorizzazione delle strutture e delle aree sportive, punta a favorire la socializzazione e la crescita personale dei nostri ragazzi», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. Sono in fase di realizzazione una serie di interventi per la riqualificazione completa dei vecchi impianti, non più adatti alle esigenze di un paese in costante crescita. Verranno realizzati due campi da padel (uno dei quali al coperto), campi di beach tennis e beach volley. In programma anche la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto, un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti) nei pressi dell’area sportiva. ( sev. sir. )

