Barracelli, altri quattro agenti hanno giurato  

La Compagnia barracellare di Sardara chiude l’anno inserendo nell’organico 4 nuovi agenti, portando così a 20 il numero del personale operativo, da 12 anni guidato dal capitano, Gianluigi Caddeo.

Momento significativo per la comunità nell’ultimo Consiglio comunale quando, davanti al sindaco, Giorgio Zucca, a prestare giuramento sono stati Gianmarco Tatti, 64 anni, appena chiuso il negozio per la pensione, Andrea Argiolas (53), Fabrizio Massenti (49) e il più giovane del gruppo, Giuseppe Urraci (30). Tutti pronti a garantire una serie di servizi che vanno dalla vigilanza sulle proprietà del Comune al benessere degli animale, dagli interventi per spegnere gli incendi alle emergenze idrogeologico alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Supporto anche all’ordine pubblico durante manifestazioni, eventi e processioni.

«La cerimonia – ricorda soddisfatto e commosso Caddeo - è un atto dovuto, noi però la viviamo come un forte richiamo al dovere civico dei cittadini, ma anche alla tradizione storica delle compagnie barracellari, da sempre presidio di legalità. L’ingresso dei nuovi soci rafforza le azioni di tutela dell’ambiente, di prevenzione e repressione dei reati che compromettono sicurezza e decoro del territorio». (s. r.)

