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L’associazione.
31 maggio 2026 alle 00:31

Barella al Microcitemico: visita a sorpresa ai piccoli pazienti 

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Nicolò Barella e famiglia arrivano in città e una delle primissime tappe è l’ospedale Microcitemico: insieme alla moglie Federica Schievenin, il centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, ex rossoblù, regala autografi, maglie e sorrisi ai piccoli pazienti dei vari reparti. «Abbiamo vissuto una giornata intensa e bellissima. Sono venuti a trovarci Nicolò Barella e sua moglie Federica, due persone meravigliose con cui abbiamo il piacere di collaborare in queste splendide iniziative», il racconto dell’associazione Charliebrown.

La visita ha coinvolto i reparti di oncoematologia, neuropsichiatria infantile e pediatria. «È stato emozionante vedere la gioia del personale sanitario, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie davanti a questa bellissima sorpresa». Con il calciatore e la moglie, anche Kry Fisso Ridendo, sempre vicino all’associazione. Una giornata intensa, ricca di emozioni e di sorrisi grazie a un campione amato dai piccoli pazienti: «Ci teniamo a rivolgere un ringraziamento speciale a Federica. Grazie alla sua sensibilità, alla sua disponibilità e alla sua presenza, nel corso dell’anno riusciamo a realizzare tanti desideri e a portare un po’ di gioia a molte persone che stanno attraversando momenti difficili», le parole dell’associazione.

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