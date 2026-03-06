Barca a vela rompe gli ormeggi davanti al Poetto e finisce per arenarsi a pochi metri dalla battigia 

Aveva ormeggiato la propria barca in rada, davanti alla spiaggia del Poetto. Ma lo skipper non deve aver effettuato la manovra bene, così l’imbarcazione a vela è stata trascinata, spiaggiandosi a pochissimi metri dalla riva. Una situazione di potenziale pericolo: prima che la situazione potesse peggiorare, con danni ulteriori alla barca, sono intervenuti i militari della Guardia Costiera che hanno messo in sicurezza l’imbarcazione. Intanto il proprietario, un argentino, è stato rintracciato e fatto arrivare sul posto per completare il recupero della sua barca a vela lunga circa dodici metri.

L’allarme alla Capitaneria è stato dato ieri mattina da alcune persone che hanno visto la barca alla deriva, quando era oramai a riva, bloccata nel fondale basso. Il personale della Guardia Costiera, arrivato con le motovedette e anche da terra, hanno subito svolto tutte le operazioni per mettere in sicurezza l’imbarcazione battente bandiera polacca e per avvisare il proprietario, rintracciato e fatto arrivare al Poetto in tempi rapidi.

RIPRODUZIONE RISERVATA