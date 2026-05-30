VaiOnline
Ciclismo.
31 maggio 2026 alle 00:27

Balliana, esordio azzurro col botto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un esordio azzurro migliore non avrebbe potuto immaginarlo. Enrico Balliana si è imposto in volata nella prima tappa del 24° Trophée Centre Morbihan, in Francia, bagnando così la prima convocazione nella Nazionale Juniores.

Nella prima delle tre frazioni della corsa che vale per la Coppa delle nazioni, Elven-Elven di 116,7 km, il diciottenne di Arborea ha preceduto un gruppetto di otto fuggitivi con i quali si era avvantaggiato. Negli ultimi 1500 metri è rientrato l’altro azzurro Guido Viero che si è subito messo a disposizione per tirargli la volata: Balliana è dovuto partire ai 250 metri ma ha resistito per mezza ruota al ritorno del francese Zephirin Le Normand Lucas, tagliando il traguardo senza neppure alzare le braccia. Un successo di strettissima misura ma di enorme importanza per la carriera di questo ragazzo che negli ultimi mesi, alla Ecotek Zero24, è stato seguito anche da Giuseppe Martinelli, il ds dei successi di Fabio Aru all’Astana (oltre che di Pantani, Cunego, Nibali eccetera).

Oggi doppio impegno per il leader della classifica: di mattina una crono di 7 km da Reguiny a Evellys e di pomeriggio una tappa in linea (Locminé-Locminé di 116,8 km) per chiudere. Intanto per Balliana è arrivata la quinta vittoria della stagione (con 9 Top 5 e 13 Top 10 su 17 gare), ma la prima, per importanza, dei una carriera tutta da scoprire. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 
Cristina Cossu
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais