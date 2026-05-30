Balliana, esordio azzurro col botto 

Un esordio azzurro migliore non avrebbe potuto immaginarlo. Enrico Balliana si è imposto in volata nella prima tappa del 24° Trophée Centre Morbihan, in Francia, bagnando così la prima convocazione nella Nazionale Juniores.

Nella prima delle tre frazioni della corsa che vale per la Coppa delle nazioni, Elven-Elven di 116,7 km, il diciottenne di Arborea ha preceduto un gruppetto di otto fuggitivi con i quali si era avvantaggiato. Negli ultimi 1500 metri è rientrato l’altro azzurro Guido Viero che si è subito messo a disposizione per tirargli la volata: Balliana è dovuto partire ai 250 metri ma ha resistito per mezza ruota al ritorno del francese Zephirin Le Normand Lucas, tagliando il traguardo senza neppure alzare le braccia. Un successo di strettissima misura ma di enorme importanza per la carriera di questo ragazzo che negli ultimi mesi, alla Ecotek Zero24, è stato seguito anche da Giuseppe Martinelli, il ds dei successi di Fabio Aru all’Astana (oltre che di Pantani, Cunego, Nibali eccetera).

Oggi doppio impegno per il leader della classifica: di mattina una crono di 7 km da Reguiny a Evellys e di pomeriggio una tappa in linea (Locminé-Locminé di 116,8 km) per chiudere. Intanto per Balliana è arrivata la quinta vittoria della stagione (con 9 Top 5 e 13 Top 10 su 17 gare), ma la prima, per importanza, dei una carriera tutta da scoprire. ( c.a.m. )

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