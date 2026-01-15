Balde e Capellino bomber d’Eccellenza 

C’è una coppia al comando della classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza dopo la seconda giornata del girone di ritorno. L’attaccante Ousmane Balde del Buddusò, grazie alla rete decisiva nello scontro diretto salvezza contro il Sant’Elena, ha agganciato in vetta a quota nove gol il centravanti Nicola Martin Capellino dell’Iglesias.

Un gol pesantissimo quello di Balde, determinante per il successo dei galluresi. I minerari invece sono usciti sconfitti dal confronto con l’Ossese, incassando la seconda battuta d’arresto consecutiva senza riuscire a trovare la via della porta. Un avvio di nuovo anno complicato per i rossoblù, riflesso anche nel momento meno brillante del loro bomber.

Dietro

All’inseguimento, con otto marcature, ci sono quattro giocatori. Tomas Ezequiel Pavone del Carbonia, rimasto fuori nella trasferta di Gavoi contro il Taloro, Joel Salvi Costa dell’Iglesias, a secco come Capellino, e Caio De Cenco dell’Ilvamaddalena, costretto a lasciare il campo per infortunio dopo appena 19 minuti nella gara contro il Lanusei, sono affiancati da Alfredo Francisco Martins del Lanusei, autore del gol della bandiera contro l’Ilvamaddalena.

Restano a quota sette Andrea Porcheddu del Carbonia, Vittorio Attili dell’Ilvamaddalena, Marco Caggiu della Nuorese e Blas Dante Tapparello dell’Ossese. Sesto sigillo stagionale per Lucas Siamparelli del Santa Teresa. Nell’ultimo turno di campionato, il diciassettesimo, non si sono registrate doppiette.

Un gradino sotto

In Promozione si è disputata la prima giornata del girone di ritorno. Nel gruppo A guida la classifica dei marcatori Andrea Sanna del Terralba, ora a quota 15 dopo la doppietta che ha consentito alla sua squadra di battere 2-1 il Tonara mercoledì nel recupero del match saltato per maltempo la settimana prima. Al secondo posto Lorenzo Camba del Cus Cagliari, decisivo con una doppietta contro la Freccia Parte Montis, raggiunge Angelo Marci del Guspini, Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia e Marco Gianoli della Tharros. Marci e Mastropietro non hanno giocato, la gara tra Vecchio Borgo e Guspini è stata sospesa dopo 7’ per maltempo.

Ottavo gol per Roberto Cappai della Villacidrese, che aggancia il compagno di squadra Luca Muscas e Marco Atzeni dell’Arborea. A sette reti Gianluca Reginato e Alberto Usai del Selargius, Marco Lonis della Tharros e Nicolò Agostinelli della Villacidrese. Sesto centro per la coppia dell’Uta composta da Fabrizio Casu e Raffaele Picciau.

A nord

Nel girone B continua la fuga di Diego Barboza dell’Alghero, autore contro il Bosa della diciannovesima rete stagionale. Mantiene il passo Domenico Saba del Bonorva, salito a quota diciassette. Terzo posto in solitaria per Gavino Molozzu dell’Atletico Bono, decisivo con una doppietta contro il Campanedda. Restano a tredici gol Juan Vera Rubio, ancora a secco dopo il passaggio al Castelsardo, e Santiago Mateucci del Coghinas.

