Baby Faradda: 300 bambini e 21 mini gremi 

Trecento bambini, 21 minigremi e centinaia di presenze per la Discesa dei Piccoli Candelieri. La versione baby della Faradda è andata in scena ieri, da Porta Sant'Antonio a corso Vico alla chiesa di Santa Maria di Betlem, tra ali di folla che hanno inneggiato i piccoli portatori con il consueto incitamento del "fallu baddà". Tanti i giovanissimi sotto gli 8 anni, e ben nutrita la presenza femminile grazie alle 36 bambine, tra cui una, di appena quattro anni, esponente del Gremio degli Autoferrotranvieri. Come nella versione maggiore, il viaggio si è concluso con il silenzioso saluto alla Vergine, seguito però dalla consegna di medaglie e gelati da parte del sindaco, Giuseppe Mascia, e del presidente dell'Intergremio, Fabio Madau. Infine l'ultimo ballo collettivo al termine della preghiera pronunciata dal padre guardiano della chiesa, Salvatore Sanna. (e.fl.)

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