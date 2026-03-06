B1F, la Pan Alfieri cerca punti-salvezza ad Aosta 

Ferma la serie A3 maschile di volley, che lascia spazio alla Final Four della Coppa Italia, Sarlux Sarroch e Cus Cagliari hanno una settimana in più per preparare il derby di domenica prossima, che accompagnerà entrambe le squadre ai playoff.

Prosegue senza sosta la Serie B che stasera ha in calendario la quinta giornata di ritorno.

Serie B1 femminile

La romanzesca vittoria di sabato scorso sul Cus Torino ha consentito alla Pan Alfieri di uscire dalla zona retrocessione e allungare al decimo posto, +1 sulla terzultima. Oggi le ragazze del coach Andrea Loi giocano ad Aosta contro una formazione di media classifica già battuta nel match di andata. La Capo d’Orso Palau, dopo due sconfitte in tre partite, prova a rimettersi all’inseguimento delle prime, al Pala Andreotti (ore 15) affronta il Parella Torino, squadra che lotta per non retrocedere.

Serie B2 femminile

La corsa della Phi Volley La Maddalena verso i playoff continua. Al Palazzetto di Via Lamarmora (ore 17) attende la Green Volley Roma, quartultima in classifica, e spera in un passo falso delle dirette concorrenti per consolidare il terzo posto e avvicinare il secondo. In casa anche il Quadrifoglio Porto Torres (Palazzetto ore 15) contro la Futura Terracina. In trasferta a Frascati La Smeralda Ossi.

Serie B maschile

Dopo due trasferte, e quattro punti, la Vega Dolianova, settima con dieci punti di vantaggio sulla quartultima vede il resto del campionato da una prospettiva più favorevole. Oggi (Palestra Via Matteotti ore 15,30) la sua ritrovata condizione è messa alla prova dalla Roma 7 Volley, la squadra più in forma del momento che con otto vittorie consecutive si è portata al terzo posto.

Sitting volley

Domani al Pala Coni a partire dalla 9,30 si giocano le partite della terza giornata della serie A femminile, con Cagliari Volley Ball, Fonte Roma Eur e Dream Volley Pisa. La squadra toscana ha appena vinto la Coppa Italia e conta sull’apporto di cinque giocatrici azzurre. Il Cagliari Volley Ball, reduce da due sconfitte nella prima giornata a Nola, affronterà in apertura il Dream Volley Pisa, a seguire la Fonte Roma Eur.

