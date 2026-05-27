VaiOnline
Il rapporto.
28 maggio 2026 alle 00:11

Azzardo in crescita: gli italiani bruciano 22 miliardi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Italiani sempre più giocatori, attratti dal miraggio della vincita. L’azzardo batte ogni crisi e raggiunge nel 2025 il record storico di 165,34 miliardi di euro: una raccolta in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Una cifra monstre che equivale al 7,3% del Pil nazionale, trainata dal boom del canale online. Ma a farsi largo sono anche le perdite nette dei cittadini: 21,88 miliardi di euro, più o meno il valore di una manovra finanziaria. A fare i conti del gambling nel Paese è la quarta edizione del Libro nero sull’azzardo”, il rapporto annuale realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon (Istituto studi sul consumo), in collaborazione con Federconsumatori Modena. Il titolo di quest’anno è “Lo Stato perdente”. Perché, dice lo studio, le uniche grandi vincenti sono le imprese del settore. Tra scommesse sportive, lotterie, giochi di carte e casinò online, quello italiano è il primo mercato dell’azzardo in Europa e fra i principali al mondo. Ogni maggiorenne, si calcola, ha speso in media 3.284 euro in azzardo nel corso del 2025. Con dei picchi al Sud. Nell’anno è Isernia a guidare la classifica dei capoluoghi con 6.307 euro pro capite. In testa alla classifica dei comuni italiani si piazza Patti (Messina), con 7.715 euro pro capite nel solo canale online.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Il soffio bollente dell’anticiclone anticipa l’estate di tre settimane

Ponte del 2 giugno: temperature verso i 40 gradi in Sardegna 
Sara Marci
Amministrative 2026

Nuovo sindaco a Uta, Mua, Ladu e Angioni: chi al posto di Porcu?

Il parco naturalistico e il carcere  al centro della campagna elettorale 
Lorenzo Ena
Le donazioni

Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record

Buoni risultati per Fondazione autismo e Domus de luna. Comuni, primo Cagliari 
Antonio Masala
L’esercitazione

L’occhio di Grifone, una mano dal cielo per i più deboli

A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero 
Simone Loi
Regione

«I fondi Ue per l’Isola diminuiranno»

Allarme del Pd: il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo 
Camera

Legge elettorale, stretta del centrodestra

Testo in aula dal 26 giugno. L’ira del Campo largo: impediscono il confronto 